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5-6 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

5-6 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 01:55

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Nihal Candan'ın Hastalığına Teşhis Konuldu

Nihal Candan'ın Hastalığına Teşhis Konuldu

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Cezaevinde kaldığı süreçte 37 kiloya kadar düşen ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, Candan'ın spor yaparken bayıldığını ve organ yetmezliği teşhisi konulduğunu açıkladı.

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun. Boşanma Nedeni Belli Oldu

Bengü ve Selim Selimoğlu'nun. Boşanma Nedeni Belli Oldu

Bengü ve Selim Selimoğlu, 2018 yılında başlayan evliliklerini 2024’te anlaşmalı olarak sonlandırdı. İki çocukları bulunan çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Bengü fikir ayrılıklarını aşamadıkları için boşandıklarını söyleyerek açıklamada bulundu.

Kubilay Aka İmaj Değişikliğine Gitti!

Kubilay Aka İmaj Değişikliğine Gitti!

yuncu Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyatarak yaptığı radikal imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Yeni görünümüyle dikkat çeken Aka, bazı kullanıcılar tarafından milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a benzetildi.

Wanda Nara'nın Photoshop'suz Hali Ortaya Çıktı!

Wanda Nara'nın Photoshop'suz Hali Ortaya Çıktı!

Sosyal medya fenomeni ve model Wanda Nara, paylaştığı kusursuz bikinili pozlarıyla sıkça gündeme gelirken, son olarak filtresiz ve photoshop’suz bir karesinin sızdırılmasıyla adeta olay oldu. Estetik operasyonları ve dijital düzenlemelerle bilinen Nara'nın gerçek hali, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Somer Şef'in Aşk Kareleri Olay Oldu!

Somer Şef'in Aşk Kareleri Olay Oldu!

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de yeni sevgilisiyle birlikte açtı. Geçtiğimiz dönemde şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel ile ilişkisini sonlandıran Sivrioğlu, yeni partneriyle romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

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Ata Demirer Zayıflama Sırrını Verdi!

Ata Demirer Zayıflama Sırrını Verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kiloyla dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı 'Hadi Anlat' programında zayıflama sürecini anlatan Demirer, yıllarca diyetisyenlere gittiğini ancak asıl başarının yürüyüş ve beslenme alışkanlıklarındaki küçük değişikliklerle geldiğini belirtti. Ö

Eylem Tanrıver Estetik Sonucu Felç Kaldı!

Eylem Tanrıver Estetik Sonucu Felç Kaldı!

Oyuncu Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısmi felç geçirdiğini açıkladı.'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Keriman' karakteriyle tanınan Tanrıver, TV100'e verdiği röportajda, ameliyat sırasında 6 saatten fazla süreyle yanlış pozisyonda bırakıldığını ve bu durumun sinir hasarına yol açtığını belirtti.

Başak Dizer Kurt Efe'yle Görüntülendi

Başak Dizer Kurt Efe'yle Görüntülendi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, son dönemde kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinlikte babasıyla birlikte ilk kez net bir şekilde görüntülenen minik Kurt Efe, bu kez annesiyle birlikte kameralara yansıdı.

Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz Aşkı Bitti!

Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz Aşkı Bitti!

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, 2021 yılında 'Baht Oyunu' dizisinin setinde tanışarak başlayan ilişkilerini sonlandırdı.Daha önce 2022 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift, 2024'te tekrar bir araya gelmişti. Ancak, yakın çevrelerinin barıştırma çabalarına rağmen, bu kez kesin olarak yollarını ayırdıkları öğrenildi

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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