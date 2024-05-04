4 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
4 Mayıs Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 4 Mayıs Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Hakimliğe sevk edilenlerden biri olan 'Basel' olarak tanınan Bekir Aslan Tutuklandı.
Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor’un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral, TFF'nin seçim gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Sarıalioğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunda sadece Maçkolik olduğunu ifade etti.
Sokak Röportajında Söyledikleriyle Gündem Olan Çiçekçi Kız Kendisine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda oynadıkları Samsunspor maçında, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Markus Gisdol'un üzerine yürüdü. Çakır, maçın ardından sosyal medya hesabından Alman çalıştırıcıdan özür diledi.
Duygu Özaslan'ın arasına şarap kadehi sıkıştırdığı keçi ayakkabıları toynağa benzetilince dillere fena düştü!
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3. sezonu onaylanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Seyran'ın ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendiği sahneler gündem oldu. Ancak dizinin o sahnesiyle ilgili gerçek dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi. Detaylar içerikte!
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan 'Ne söylerseniz kız böyle olur?' sorusu, herkesin kafasını karıştırdı! You'nun Love'ının keskin bakışlarını üzerine çekmek isteyenler buraya!
Göbek Fıtığı Bulunan Bir Kadın Hamilelik Sürecinde Karnının Aldığı Şekli Paylaştı
Oyuncu kadrosunda yıldız isimlerin olduğu 'Dilemma' filminden ilk fragman paylaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın filmden aktardığı bilgilere, fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
Sosyal medya platformu X üzerinden 'Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?' sorusunu soran 'moodsuzIuk' kullanıcı adlı hesap, yüreklerimizdeki derin yaralara ayna tuttu. Öyle ki hepimiz, yutkunmakta zorluk çektiğimiz hayat hikayeleri ile hepimizi derinden sarsan sosyal medya kullanıcılarının dertlerine ortak olduk.
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Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
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