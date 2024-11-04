4 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yepyeni podcast Ceylan Atınç ile Bunu Bi Konuşalım'ın ilk konuğu kraliçe anne ve meşhur kaynana Arzu Sabancı oldu! Programdan yayınlanan ilk kesitte gelen DJ'lik itirafı, şu hayatta daha neler öğreneceğiz dedirtti!
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2. Kızları Toprak ve Maya'yla yeni bir video paylaşan Tuba Büyüküstün hem dans koreografisi hem de kızlarının kocaman olduğu detayıyla dikkat çekti!
3. Seren Serengil, CHP'de yaşanan Ebru Gündeş krizine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ı eleştiren Serengil, Gündeş'in ikonik "Reza Mars'ı da alacak" röportajına gönderme yaptı.
4. Yaklaşık 4 aylık hamile olan Karsu, İstanbul Maratonu koşan kocasını desteklemeye gitti. Koca bir pankart hazırlayan ünlü şarkıcı, cinsiyeti de duyurdu!
5. Cadılar Bayramı'nda Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalanan, bir de üstüne geçtiğimiz saatlerde L-Gante ve kızıyla " mutlu aile tablosu" pozu paylaşan Wanda Nara, halen evli olduğu eşi Icardi'nin sabrını fena taşırdı! Nihayet aklı başına gelen Icardi, yüzüğü çıkarttı!
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6. 7 yılın ardından setlere geri dönen Sinem Kobal yüzündeki değişimle bambaşka biri olmuştu. Yeni pozlarını paylaşan ünlü oyuncu bu kez de son haliyle hafızalara kazındığı karakteri Selena'yı getirdi.
7. Takvim’den Ufuk Özcan'ın haberine göre; uzun zamandır kumar borçlarıyla baş etmeye çalışan Serdar Ortaç cephesinden kötü haber geldi. “Kumarda 10-15 ev kaybettim" diyen ünlü şarkıcının elindeki son evini de satışa çıkardığı ortaya çıktı. Sarıyer'deki 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evin fiyatıysa elbette dudak uçaklattı!
8. 10 yıllık eşinden boşandıktan kısa süre sonra şarkıcı Nez ile yeni aşka yelken açan Onur Atilla'nın bu ilişkisi de uzun sürmemişti. HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; geçtiğimiz gün bir kadınla paylaşım yapan ünlü oyuncu "yeni aşk" iddiaları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
9. Bir süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve Dj Faruk Sabancı, bir mekan çıkışında Habertürk muhabirleri tarafından görüntülendi. İkiliye ''Ufukta evlilik var mı?'' sorusu yöneltildi.
10. Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın özel haberine göre; fenomen Canan Çetin'in, Fenerbahçe'nin yıldızlarından Dusan Tadic'e bağlama büyüsü yaptığı öne sürüldü. Ortaya çıkan büyü detaylarının ardından eşi Volkan Çetin'in boşanma kararı aldığı söylenen Canan Çetin sessizliğini bozarak açıklama yaptı.
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11. Biricik aşkı Kaan Yıldırım'la nikah masasına oturan ve şimdilerde bebek bekleyen Pınar Deniz 31 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun ikonik pastası görenlerin yüzünü güldürdü.
12. İran'daki bir üniversitede kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla protesto eden genç kadın dünya gündemine oturdu. Şarkıcı Kalben sosyal medyaya bomba gibi düşen kadın hakkında tepkili bir açıklama yaparken desteğini de belli etti.
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