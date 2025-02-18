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32 Ameliyat Sonrası 'Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını' Olan Andrea Ivanova X'te Goygoyseverlere Malzeme Oldu!

32 Ameliyat Sonrası 'Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını' Olan Andrea Ivanova X'te Goygoyseverlere Malzeme Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2025 - 21:53

Dünyanın en büyük dudaklı kadını olmak için varını yoğunu ortaya koyan model Andrea Ivanova yaptırdığı estetik işlemlerle konuştuğumuz isimlerden biri. Bratz bebeklere benzemek için çıktığı yolda tam 32 operasyon geçiren Ivanova'nın dudakları her seferinde gündeme oturan cinsten. Geçtiğimiz günlerde yeni yıl hedeflerini açıklayan isim son görünümüyle X halkının diline düştü! Gelin gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Geçirdiği 32 ameliyat sonucu 'dünyanın en büyük dudaklı kadını' unvanını almaya hak kazanan 25 yaşındaki model Andrea Ivanova rekora koşmaya devam diyor.

Geçirdiği 32 ameliyat sonucu 'dünyanın en büyük dudaklı kadını' unvanını almaya hak kazanan 25 yaşındaki model Andrea Ivanova rekora koşmaya devam diyor.

Doktorlar kendisini yeni operasyonların riskli olabileceği konusunda uyarsa da, işlemlerin maliyeti 170 bin TL'ye yaklaşsa da Andrea Ivanova kararından dönmüyor.

Doktorlar kendisini yeni operasyonların riskli olabileceği konusunda uyarsa da, işlemlerin maliyeti 170 bin TL'ye yaklaşsa da Andrea Ivanova kararından dönmüyor.

Her ay dolgularını yenileten ve dudaklarındaki 'hacmi' kaybetmek istemeyen isim görenlere ufak çaplı şoklar yaşatmaya da devam ediyor.

Bu içeriğimizde kendisiyle ilgili detaylara yer vermiştik:

Bu sene 'Dünyanın en ince ve uzun çenesine sahip kadını' unvanına kavuşmak istediğini belirten Ivanova'nın dudakları yine sosyal medyayı sarstı!

Bu sene 'Dünyanın en ince ve uzun çenesine sahip kadını' unvanına kavuşmak istediğini belirten Ivanova'nın dudakları yine sosyal medyayı sarstı!

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından kendisi X halkının diline düştü!

Gelin goygoyseverlerin tepkilerine birlikte bakalım:

Gelin goygoyseverlerin tepkilerine birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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