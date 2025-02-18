32 Ameliyat Sonrası 'Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını' Olan Andrea Ivanova X'te Goygoyseverlere Malzeme Oldu!
32 Ameliyat Sonrası 'Dünyanın En Büyük Dudaklı Kadını' Olan Andrea Ivanova X'te Goygoyseverlere Malzeme Oldu!
Dünyanın en büyük dudaklı kadını olmak için varını yoğunu ortaya koyan model Andrea Ivanova yaptırdığı estetik işlemlerle konuştuğumuz isimlerden biri. Bratz bebeklere benzemek için çıktığı yolda tam 32 operasyon geçiren Ivanova'nın dudakları her seferinde gündeme oturan cinsten. Geçtiğimiz günlerde yeni yıl hedeflerini açıklayan isim son görünümüyle X halkının diline düştü! Gelin gelen tepkilere birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçirdiği 32 ameliyat sonucu 'dünyanın en büyük dudaklı kadını' unvanını almaya hak kazanan 25 yaşındaki model Andrea Ivanova rekora koşmaya devam diyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doktorlar kendisini yeni operasyonların riskli olabileceği konusunda uyarsa da, işlemlerin maliyeti 170 bin TL'ye yaklaşsa da Andrea Ivanova kararından dönmüyor.
Bu sene 'Dünyanın en ince ve uzun çenesine sahip kadını' unvanına kavuşmak istediğini belirten Ivanova'nın dudakları yine sosyal medyayı sarstı!
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından kendisi X halkının diline düştü!
Gelin goygoyseverlerin tepkilerine birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın