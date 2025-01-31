31 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yalan Dünya'nın Zerrin'i Derya Karadaş, Melikşeh Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. BÜRO isimli programda Yalan Dünya kadrosundaki favorilerini sıralayan Karadaş bir rol arkadaşı hakkında olay itiraflarda bulundu! Oyunculuğuyla her türlü karaktere bürünebilen Derya Karadaş'ın Bartu Küçükçağlayan'la ilgili sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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2020’de evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, çifti geçtiğimiz aylarda müjdeli haberi vermişti. Hamilelik sürecini gözler önünde yaşayan oyuncu çift erkek bebek beklediklerini duyurmuştu. Doğmamış çocuklarına hesap açan çift gündeme yerleşmişti. Ünlü çiftimiz geçtiğimiz dakikalarda Atlas ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldılar!
Oyunculuk sektörü ve aşk meşk işlerinden elini ayağını çeken Merve Boluğur paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediliyor. Gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla gelen Boluğur sık sık dillere de düşüyor. İmaj değişikleri olsun, arşivden çıkarttığı fotoğrafları olsun, hafızalara kazınan isim yine gündeme paylaşımıyla düştü. Bir anda influencer kimliğine bürünen Merve Boluğur'un kombin videosu sosyal medya kullanıcılarından nasibini aldı! Ünlü olduğunu unuttuğu söylenen oyuncunun o anlarına yorum yağdı...
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının en acı günlerinden birini yaşayan İynemli'ye oyuncu arkadaşları destek oldu. Cengiz İynemli'nin cenaze namazı Kilyos Camii'nde kılındı. Duygu Sarışın, Engin Öztürk ve Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim Kilyos Camii'nde Aras Bulut İynemli'yi yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, hayatının en acı günlerinden birini yaşıyor! 34 yaşındaki başarılı oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında hayatını kaybetti. Şu sıralar Deha dizisinde “Devran” karakterine hayat veren İynemli, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Aileye yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, Cengiz İynemli’nin bugün Kilyos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
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Bir dönem Mauro Icardi ve Simge Sağın’ın aşk dedikoduları sıkça gündemi meşgul ediyordu. Taraftarlar ve hayranları ikiliyi yakıştırırken İcardi ve Simge Sağın'ı iş dışında yan yana görememiştik. Son dönemde futbolundan çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Icardi, boşanma aşamasında olmasına rağmen yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü futbolcunun Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile olan ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Simge Sağın ise çift hakkında ilk kez konuştu.
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir’deki eski evine yanında genç bir kadınla girerken objektiflere yakalandı. Afra Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demir’in bu gece gezmesi kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakırken apartmanın kapısından içeri girerken sadece “İyi geceler” demekle yetindi. Geçen yıl Afra Saraçoğlu’yla Ulus’a taşınan Demir’in eski evine dönüşü de dikkat çekti. Peki bu gizemli kadın kim? Afra Saraçoğlu ile ayrıldılar mı?
Geçtiğimiz eylül ayından bu yana zatürre ve enfeksiyonla mücadele ettiği bilinen kıymetli oyuncu Filiz Akın, ocak ayının başlarında Bodrum'da tedavi gördüğü hastaneden acil bir şekilde uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kıymetli oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin bilgiyi yakın dostu Hülya Koçyiğit katıldığı bir davette verdi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Koçyiğit, Akın'ın sağlık durumunda şimdilik endişelenecek bir şey olmadığını dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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