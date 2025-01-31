Futboldan Çok Magazinle Gündemde Olan Icardi'nin Yeni Aşkına Simge Sağın'dan Sürpriz Yorum!
Futboldan Çok Magazinle Gündemde Olan Icardi'nin Yeni Aşkına Simge Sağın'dan Sürpriz Yorum!
Bir dönem Mauro Icardi ve Simge Sağın’ın aşk dedikoduları sıkça gündemi meşgul ediyordu. Taraftarlar ve hayranları ikiliyi yakıştırırken İcardi ve Simge Sağın'ı iş dışında yan yana görememiştik. Son dönemde futbolundan çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Icardi, boşanma aşamasında olmasına rağmen yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü futbolcunun Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile olan ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Simge Sağın ise çift hakkında ilk kez konuştu.
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Önceki gün Etiler’de görüntülenen ünlü şarkıcı Simge Sağın gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda adı Mauro Icardi ile anıldığında “Icardi kısmetimi kapatıyor” diyerek güldüren Sağın bu kez farklı bir açıklamada bulundu.
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Simge Sağın Icardi’nin China Suarez ile olan ilişkisi hakkında “Çok mutlu olsunlar” diyerek mutluluklar diledi. Aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında ise net bir açıklama yapmaktan kaçınan şarkıcı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmediğini belirtti.
Öte yandan müzik kariyerine odaklandığını ifade eden Sağın, hayranlarına sürpriz projeler hazırladığını söyledi. Sahne performanslarıyla büyük ilgi gören ünlü şarkıcı yoğun konser programıyla sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini belirtti.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Mauro Icardi’nin aşk hayatı hız kesmeden gündemde kalmaya devam ederken, Simge Sağın ise “Ben işime bakarım” mesajı verdi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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