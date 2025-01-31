Futboldan Çok Magazinle Gündemde Olan Icardi'nin Yeni Aşkına Simge Sağın'dan Sürpriz Yorum!

Bir dönem Mauro Icardi ve Simge Sağın’ın aşk dedikoduları sıkça gündemi meşgul ediyordu. Taraftarlar ve hayranları ikiliyi yakıştırırken İcardi ve Simge Sağın'ı iş dışında yan yana görememiştik. Son dönemde futbolundan çok özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Icardi, boşanma aşamasında olmasına rağmen yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü futbolcunun Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile olan ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Simge Sağın ise çift hakkında ilk kez konuştu.