Dört Yapraklı Yoncanın Bir Yaprağından Haber Var: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu
Dört Yapraklı Yoncanın Bir Yaprağından Haber Var: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu
Geçtiğimiz eylül ayından bu yana zatürre ve enfeksiyonla mücadele ettiği bilinen kıymetli oyuncu Filiz Akın, ocak ayının başlarında Bodrum'da tedavi gördüğü hastaneden acil bir şekilde uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kıymetli oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin bilgiyi yakın dostu Hülya Koçyiğit katıldığı bir davette verdi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Koçyiğit, Akın'ın sağlık durumunda şimdilik endişelenecek bir şey olmadığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
60'lı yıllarda birlikte rol aldıkları filmlerle ikon haline gelen ve böylelikle dostlukları gelişen bazı kadın sanatçılarımız, zamanla 'Dört yapraklı yonca' olarak anılmaya başlandı biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoncanın nadide bir yaprağı olan Filiz Akın, bir süredir zorlu bir hastalık süreciyle mücadele ediyordu. Akın, zatürre ve enfeksiyon şikayetlerinin artmasının ardından İstanbul'da yoğun bakıma alınmıştı.
2.Sayfa Magazin'in muhabirlerine röportaj veren Hülya Koçyiğit, dostu Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin ''Şimdi daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür.'' ifadelerini kullandı.
Hülya Koçyiğit'in Filiz Akın hakkındaki konuşmasının tamamı için👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın