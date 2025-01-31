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Dört Yapraklı Yoncanın Bir Yaprağından Haber Var: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Dört Yapraklı Yoncanın Bir Yaprağından Haber Var: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 22:45

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana zatürre ve enfeksiyonla mücadele ettiği bilinen kıymetli oyuncu Filiz Akın, ocak ayının başlarında Bodrum'da tedavi gördüğü hastaneden acil bir şekilde uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kıymetli oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin bilgiyi yakın dostu Hülya Koçyiğit katıldığı bir davette verdi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Koçyiğit, Akın'ın sağlık durumunda şimdilik endişelenecek bir şey olmadığını dile getirdi.

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60'lı yıllarda birlikte rol aldıkları filmlerle ikon haline gelen ve böylelikle dostlukları gelişen bazı kadın sanatçılarımız, zamanla 'Dört yapraklı yonca' olarak anılmaya başlandı biliyorsunuz.

60'lı yıllarda birlikte rol aldıkları filmlerle ikon haline gelen ve böylelikle dostlukları gelişen bazı kadın sanatçılarımız, zamanla 'Dört yapraklı yonca' olarak anılmaya başlandı biliyorsunuz.

Filiz Akın, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray 'Dört yapraklı yonca'yı oluşturan kıymetli oyuncularımız.

Yoncanın nadide bir yaprağı olan Filiz Akın, bir süredir zorlu bir hastalık süreciyle mücadele ediyordu. Akın, zatürre ve enfeksiyon şikayetlerinin artmasının ardından İstanbul'da yoğun bakıma alınmıştı.

Yoncanın nadide bir yaprağı olan Filiz Akın, bir süredir zorlu bir hastalık süreciyle mücadele ediyordu. Akın, zatürre ve enfeksiyon şikayetlerinin artmasının ardından İstanbul'da yoğun bakıma alınmıştı.

Detaylara bu yazımızda yer vermiştik👇

2.Sayfa Magazin'in muhabirlerine röportaj veren Hülya Koçyiğit, dostu Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin ''Şimdi daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür.'' ifadelerini kullandı.

2.Sayfa Magazin'in muhabirlerine röportaj veren Hülya Koçyiğit, dostu Filiz Akın'ın sağlık durumuna ilişkin ''Şimdi daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı. Bu ara daha iyi çok şükür.'' ifadelerini kullandı.

Hülya Koçyiğit'in Filiz Akın hakkındaki konuşmasının tamamı için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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