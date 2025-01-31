Dört Yapraklı Yoncanın Bir Yaprağından Haber Var: Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana zatürre ve enfeksiyonla mücadele ettiği bilinen kıymetli oyuncu Filiz Akın, ocak ayının başlarında Bodrum'da tedavi gördüğü hastaneden acil bir şekilde uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Kıymetli oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin bilgiyi yakın dostu Hülya Koçyiğit katıldığı bir davette verdi. 2.Sayfa Magazin'e konuşan Koçyiğit, Akın'ın sağlık durumunda şimdilik endişelenecek bir şey olmadığını dile getirdi.