300 Lüks Arabası ve Kendine Özel Bir Ordusu Olan Soylu Milyarder Malezya'nın Yeni Kralı Oldu

Malezya'nın kendi ordusu, özel jet filosu ve aralarında Adolf Hitler'in hediye ettiği bir arabanın da bulunduğu 300 lüks arabası olan yeni bir milyarder kralı var. 65 yaşındaki Sultan İbrahim İskandar, Çarşamba günü Malezya başbakanı, kabine üyeleri ve Malezya'nın dokuz kraliyet ailesinin üyelerinin katıldığı bir törenle ülkenin kralı olarak taç giydi.