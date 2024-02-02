300 Lüks Arabası ve Kendine Özel Bir Ordusu Olan Soylu Milyarder Malezya'nın Yeni Kralı Oldu
300 Lüks Arabası ve Kendine Özel Bir Ordusu Olan Soylu Milyarder Malezya'nın Yeni Kralı Oldu
Kaynak: https://www.businessinsider.com/malay...
Malezya'nın kendi ordusu, özel jet filosu ve aralarında Adolf Hitler'in hediye ettiği bir arabanın da bulunduğu 300 lüks arabası olan yeni bir milyarder kralı var. 65 yaşındaki Sultan İbrahim İskandar, Çarşamba günü Malezya başbakanı, kabine üyeleri ve Malezya'nın dokuz kraliyet ailesinin üyelerinin katıldığı bir törenle ülkenin kralı olarak taç giydi.
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Açık sözlü kraliyet mensubu, rolünde bir etki yaratmak istiyor gibi görünüyor. Geçen ay Singapore Straits Times'a verdiği demeçte tahtta geçireceği beş yılı bir "kukla kral" olarak heba etmemeye kararlı olduğunu söyledi.
Johor kraliyet ailesinin başı olan Sultan İbrahim, Malezya'da kralın karşılığı olan Majesteleri Yang di-Pertuan Agong unvanını kullanacak. Malezya'da dünyanın tek dönüşümlü monarşi sistemi uygulandığı için Sultan İbrahim'in ulusal tahta seçilmesi bekleniyordu.
Yeni hükümdar, yeni unvanını almadan çok önce de ülkenin en güçlü ve en zengin kişilerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bloomberg Johor ailesinin tahmini değerinin 5.7 milyar dolar olduğunu bildirdi. Yayın, ailenin özel arazi, emlak ve kamu ve özel şirketlere yaptığı yatırımlara atıfta bulundu.
Bloomberg, kralın özel jetlerden oluşan bir koleksiyonu ve aralarında Adolf Hitler'e ait olanın da bulunduğu 300'den fazla lüks klasik otomobili olduğunu bildirdi. Sultan İbrahim, 2013 yılında YouTube'da yayınlanan ve 2017 yılında yeniden ortaya çıkan bir röportajında Hitler'in büyük büyükbabasının arkadaşı olduğunu söylemişti.
The Guardian Sultan İbrahim'in aynı zamanda bir motosiklet tutkunu olduğunu ve daha önce "yoksullara sadaka" dağıttığı Johor'da Harley-Davidson'ıyla gezintiye çıkmasıyla tanındığını bildirdi.
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Sydney Morning Herald'ın 2010'daki ölümünden sonra bildirdiğine göre, sultan 1971'de mülküne izinsiz giren bir kişiyi vurduktan sonra adam öldürmekle suçlanmıştı. Yayın, 23. Johor Sultanı olan babası tarafından kamuoyu önünde affedildiğini de ekledi.
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