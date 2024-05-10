Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
3 Milyon Liralık Konut Kredisinin Geri Ödeme Tutarı Olay Oldu: Sosyal Medyada Yorumlar Coştu

3 Milyon Liralık Konut Kredisinin Geri Ödeme Tutarı Olay Oldu: Sosyal Medyada Yorumlar Coştu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 17:45

Konut kredisi faizlerinde artış durmuş görünse de son duruma göre 3 milyon liralık bir konut kredisinin 10 yılda geri ödemesine bakıldığında büyük resim ürkütücü görünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ucuz krediye alışan piyasaların algıları, sonra yıllarda değişen fiyat etiketlerine dönüştü.

Ucuz krediye alışan piyasaların algıları, sonra yıllarda değişen fiyat etiketlerine dönüştü.

Mart ayı itibarıyla yüzde 50 seviyesine çıkan politika faizinde, bankaların da fonlama oranları yüzde 47-53 arasında değişirken, yükselen mevduat faizleri de krediler üzerinde etkili oldu.

Konut kredisinde 3-4 yıl öncesine kadar 0,69 oranlar görülürken, şimdilerde yüzde 4-5 oranlar kredi geri ödemelerini görenleri şaşırtıyor.

Ev almak isteyenler en uygun faiz oranını ararken, 3 milyon TL'nin bankalardaki faiz oranı ve 10 yıllık vadede geri ödeme oranı yüksek oluyor.

Ev almak isteyenler en uygun faiz oranını ararken, 3 milyon TL'nin bankalardaki faiz oranı ve 10 yıllık vadede geri ödeme oranı yüksek oluyor.

Bankalara göre değişen oranlar görülürken aylık 3,05 faiz oranıyla 10 yıl vadeli 3 milyon liralık konut kredisinin aylık taksiti 94 bin 56 TL olup toplam geri ödemesi de 11 milyon 316 bin 388 TL oluyor.

Aylık 100 bin lira ödeyebilecek bir gücünüz varsa 10 yıl vadeyle aylık 3,27 oranla 3 milyon çekebiliyorsunuz. 10 yılda da ödediğiniz miktar 12 milyon 25 bin TL oluyor.

Aylık 100 bin lira ödeyebilecek bir gücünüz varsa 10 yıl vadeyle aylık 3,27 oranla 3 milyon çekebiliyorsunuz. 10 yılda da ödediğiniz miktar 12 milyon 25 bin TL oluyor.

Faiz oranı yükseldikçe aylık taksit ve geri ödeme de artıyor haliyle.

Kamu bankalarında da yüzde 3,89-4,29 gibi oranlar görülürken, sosyal medyada aylık yüzde 5,89 faiz oranındaki aylık taksit ödemesi 176 bin 884 TL olan ve geri ödemesi 21 milyon 250 bin 654 TL'lik kredi de dikkat çekti.

Kamu bankalarında da yüzde 3,89-4,29 gibi oranlar görülürken, sosyal medyada aylık yüzde 5,89 faiz oranındaki aylık taksit ödemesi 176 bin 884 TL olan ve geri ödemesi 21 milyon 250 bin 654 TL'lik kredi de dikkat çekti.
twitter.com

İşte sosyal medyada 3 milyona 10 yılda 21 milyonluk geri ödemeye yapılan yorumlardan bazıları.

İşte sosyal medyada 3 milyona 10 yılda 21 milyonluk geri ödemeye yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Faizlerdeki yükseliş ev fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken,

Faizlerdeki yükseliş ev fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kredili satışlardaki düşüş de TÜİK verilerine de yansıyor.

Kredili satışlardaki düşüş de TÜİK verilerine de yansıyor.
twitter.com

Konut satışlarında genel bir düşüş de görülürken,

Konut satışlarında genel bir düşüş de görülürken,
twitter.com

3 milyon liralık bir evi alacak kişinin ayda 177 bin TL,

3 milyon liralık bir evi alacak kişinin ayda 177 bin TL,
twitter.com

Yaklaşık 10 asgari ücreti sadece krediye ödeyeceği gerçeği de çarpıcı oluyor.

Yaklaşık 10 asgari ücreti sadece krediye ödeyeceği gerçeği de çarpıcı oluyor.
twitter.com

Konut fiyatları konusunda Dr. Ahmet Büyükduman ile "Onedio’da Ekonomi 6. Bölüm" yayınımızı da izleyebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın