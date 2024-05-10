3 Milyon Liralık Konut Kredisinin Geri Ödeme Tutarı Olay Oldu: Sosyal Medyada Yorumlar Coştu
3 Milyon Liralık Konut Kredisinin Geri Ödeme Tutarı Olay Oldu: Sosyal Medyada Yorumlar Coştu
Konut kredisi faizlerinde artış durmuş görünse de son duruma göre 3 milyon liralık bir konut kredisinin 10 yılda geri ödemesine bakıldığında büyük resim ürkütücü görünüyor.
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Ucuz krediye alışan piyasaların algıları, sonra yıllarda değişen fiyat etiketlerine dönüştü.
Ev almak isteyenler en uygun faiz oranını ararken, 3 milyon TL'nin bankalardaki faiz oranı ve 10 yıllık vadede geri ödeme oranı yüksek oluyor.
Aylık 100 bin lira ödeyebilecek bir gücünüz varsa 10 yıl vadeyle aylık 3,27 oranla 3 milyon çekebiliyorsunuz. 10 yılda da ödediğiniz miktar 12 milyon 25 bin TL oluyor.
Kamu bankalarında da yüzde 3,89-4,29 gibi oranlar görülürken, sosyal medyada aylık yüzde 5,89 faiz oranındaki aylık taksit ödemesi 176 bin 884 TL olan ve geri ödemesi 21 milyon 250 bin 654 TL'lik kredi de dikkat çekti.
İşte sosyal medyada 3 milyona 10 yılda 21 milyonluk geri ödemeye yapılan yorumlardan bazıları.
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Faizlerdeki yükseliş ev fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken,
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Kredili satışlardaki düşüş de TÜİK verilerine de yansıyor.
Konut satışlarında genel bir düşüş de görülürken,
3 milyon liralık bir evi alacak kişinin ayda 177 bin TL,
Yaklaşık 10 asgari ücreti sadece krediye ödeyeceği gerçeği de çarpıcı oluyor.
Konut fiyatları konusunda Dr. Ahmet Büyükduman ile "Onedio’da Ekonomi 6. Bölüm" yayınımızı da izleyebilirsiniz.
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