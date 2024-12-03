3 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Aralık Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, “gizemli hastalık” sebebiyle kısa sürede 143 kişinin hayatını kaybetmesi panik yarattı. Hastalığı taşıyanlarda yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü açıklandı. Ayrıca ülkenin sağlık yetkilileri, konu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nü de bilgilendirdi.
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Son yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, belediye ihalelerinde yolsuzluğun önüne geçtiği için tehdit edildiğini açıkladı. Zeyrek, önce rüşvet teklif edildiğini sonrasında ise ailesiyle tehdit edildiğini söyledi. Başkan Ferdi Zeyrek, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve kesinlikle tehditlere boyun eğmeyeceğini de sözlerine ekledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu. Güney Kore lideri Yoon, uzun süredir problemler yaşadığı muhalefet partilerini Kuzey Kore ile işbirliği yapmakla suçladı. Ülkede medya devlet kontrolüne girdi, tanklar başkent Seul sokaklarına çıktı. Halk ise sıkıyönetime karşı sokaklara çıkmaya başladı. Güney Kore Ulusal Meclisi ise sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir karar aldı.
Türkiye'de yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni Güney Koreli Chaby Han, ülkesindeki sıkıyönetim kararı ve olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Chaby, "Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesinin sebebi, Cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk soruşturması yapılması." ifadelerini kullandı.
AFAD, Aydın’ın Germencik ilçesinde akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan, bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde Mudanya açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem olduğu paylaşılmıştı.
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Diyarbakır’da korkunç şekilde öldürülen Narin Güran’ın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar, Güran ailesinin kendisine suçu üstlenmesi için baskı yaptığını söylemişti. Bahtiyar’ın savcılığa sunduğu ses kaydı sonrasında 2'si "şüpheli" sıfatı ile olmak üzere 6 kişinin ifadesi alındı. Alınan ifadeler, Narin’in dosyasına da girdi. Ses kaydında, Güran ailesinin Hasan K. aracılığıyla Nevzat Bahtiyar’ın eşine ulaşarak suçu üstlenmesi için teklifte bulunduğu yer aldı.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Salı günü yaptığı açıklamada, muhalefeti “parlamento üzerindeki denetimi ele geçirmeye çalışmakla”, “Kuzey Kore’ye sempati duymakla” ve “devlet karşıtı eylemlerle hükümeti felç etmeye çalışmakla” suçladı. Bu açıklamanın ardından Yoon, ülkede acil sıkıyönetim ilan etti. Güney Kore ordusu ise sıkıyönetim kapsamında siyasi toplantıların askıya alınacağını duyurdu.
tv100 kanalında Okan Bayülgen’in programına Vedar Milor ile konuk olan İlber Ortaylı canlı yayın esnasında rahatsızlandı. Ekibin haber vermesi üzere Bayülgen yayına ara verdi. Katılımı için Ortaylı’ya teşekkürlerini iletti ve Ortaylı stüdyodan ayrıldı.
Adana’da akşam saatlerinde bir siteye gelen yüzü maskeli kişi, yere benzin dökerek yangın çıkardı. Şahıs, kadın güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek, sitede oturan aradığı kişiyi çağırmasını söyledi. Daha sonra havaya ateş açan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yaklamak için çalışma başlattı.
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler sonrasında İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Meral Akşener’in, AK Parti’nin yeni kabinesinde bakan olacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise gazeteci Enver Aysever. Aysever, YouTube üzerinden yaptığı yayında, Akşener’in yeni kabinede görev almasının yüzde 90 ihtimal olduğunu söyledi. Aysever, Akşener’in ne bakanı olacağını ise öğrenemediğini ifade etti.
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Türkiye’de yemek ve şarap denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Vedat Milor, kendi Youtube kanalında yayınladığı videolarla iyi yemekleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Milor, son olarak İstanbul’da bir lokantaya gitmiş ve yemekleri çok beğenmesine rağmen lokanta sahibini azarlamıştı. Vedat Milor, çok konuşulan görüntülere açıklık getirdi. Mekanda kendinden habersiz video çekimi yapıldığı için sinirlendiğini söyleyen Vedat Milor, hastalığının gözükmesinden hoşlanmadığı için habersiz çekime karşı karşı çıktığını ifade etti.
Son yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın, memnu haklarının elinden alındığı gerekçesiyle mazbatası olaylı şekilde verilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Zeydan’ın memnu haklarını geri verilmesine olanak sağlayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu. DEM Partili başkan Abdullah Zaydan’ın, seçim zaferi sonrası verilen mazbatası elinden alınabilir.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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