29 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Temmuz Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu güneydeki Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alınmasıyla başlayan kriz, askerlerin sorgu için götürüldüğü askeri üste devam etti.
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MasterChef Türkiye'de üçüncü gruptan 5 kişinin ana kadroya girmesinin ardından yedeklerin belirlenmesi için yarışılmıştı. Ancak yarışma tarihinde bir ilk oldu ve 3 kişinin belirlenmesi amaçlanırken yalnızca 1 kişi seçilebildi!
Hollanda plaj voleybolu oyuncusu Steven van de Velde, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Britanyalı kıza tecavüz etmekten suçlu bulunmuş ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi ise Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer alacak olması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı.
Yeni ayakkabılarınızı açtığınızda kutusunun içinde karşılaştığınız o tuz benzeri cisimlerin aslında silika jel paketleri olduğunu biliyor musunuz? Bu küçük paketler, aslında özel olarak tasarlanmış. İşte silika jel hakkında bilmeniz gereken her şey ve evde nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgiler...
Kendisini güzelleştirmek isteyen Mika Raun photoshop'u basınca aylarca pamuklara sarıp sardığı sevgilisinin gözünü kaydırdığını fark etmedi! Sevgilisi Batu'nun gözünün kaydığını gören sosyal medya kullanıcıları da yerinde duramadı tabii...😂
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2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde, adaylara yapılan bağışlar büyük bir rol oynadı. Elon Musk ise bir kullanıcının paylaştığı gönderinin üzerine Joe Biden ve Donald Trump'ın bağışçılarını tablo halinde paylaştı, ortalık karıştı!
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, oldukça iddialı bir sezon finalinin ardından 3. sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin hem sevilen hem kızılan karakteri Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, sezon sonunda okuluna devam edeceğini belirterek diziden ayrılmış; çok kısa bir süre sonra da Kara Dut dizisiyle anlaşmıştı. Güzel oyuncu diziyle ilgili konuştu.
ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 5 kişilik listede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer almazken AK Parti’den sadece bir belediye başkanı yer aldı. İşte o araştırmanın detayları…
Ankara'da Resmi Plakalı Bir Araç Kuryeye Çarptı: Aracın Bakanlığa Ait Olduğunu Belirterek Kolaylık İstediler
Ünlü oyuncu Kerem Bursin L' Officiel isimli dergi için kamera karşısına geçti. Bursin, aşk hayatıyla ilgili soruları açık ve içten bir şekilde yanıtlayarak gündem oldu.
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Balıkesir'deki Kreşte Bir Öğretmen Çocuğa Şiddet Uyguladı: Eline Tırnaklarını Geçirdi
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