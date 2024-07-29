İsrail'de Ortalık Karıştı: Filistinli Tutukluya Cinsel İşkence Eden Askerler Gözaltına Alındı
İsrail'de Ortalık Karıştı: Filistinli Tutukluya Cinsel İşkence Eden Askerler Gözaltına Alındı
İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu güneydeki Sde Teiman askeri üssündeki bir Filistinliye cinsel istismar ve işkencede bulundukları suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alınmasıyla başlayan kriz, askerlerin sorgu için götürüldüğü askeri üste devam etti.
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İsrail basınındaki haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tally Gotliv, Sde Teiman üssünde bir Filistinliye cinsel işkence ve istismar ettiği suçlamasıyla askeri savcılık tarafından gözaltına alınan 9 askerlerin götürüldüğü Beit Lid askeri üssünde toplanan onlarca aşırı sağcı göstericiye katıldı. Gotliv'in burada yüzleri maskeli, askeri üniformalı ve silahlı kişilerin yanında sahnede konuşma yaptığı görüntüler İsrail basınında yer aldı.
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İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere cinsel işkence yapmak ve cinsel istismar etmekle suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri ülkede siyasetin merkez gündemi oldu.
Ordu radyosunun haberine göre, silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de göstericilere destek olmak üzere bölgeye gelmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerler tarafından cinsel işkenceye maruz bırakılan Filistinli tutuklu hakkında, "Eğer askerler suçlu bulunursa, hesap vermeli." açıklamasında bulundu.
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