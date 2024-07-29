'En Çok Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu: Listede Bir AK Partili Var, Mansur Yavaş Yok!
'En Çok Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu: Listede Bir AK Partili Var, Mansur Yavaş Yok!
ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre 5 kişilik listede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer almazken AK Parti’den sadece bir belediye başkanı yer aldı.
İşte o araştırmanın detayları…
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ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı.
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Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.
Yapılan araştırmaya göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1 (AK Parti)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5 (CHP)
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53 (CHP)
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8 (CHP)
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 (CHP)
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