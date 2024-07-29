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'En Çok Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu: Listede Bir AK Partili Var, Mansur Yavaş Yok!

'En Çok Beğenilen' 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Belli Oldu: Listede Bir AK Partili Var, Mansur Yavaş Yok!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.07.2024 - 19:20

ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 

Ankete göre 5 kişilik listede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer almazken AK Parti’den sadece bir belediye başkanı yer aldı. 

İşte o araştırmanın detayları…

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ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı.

ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı.

Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Yapılan araştırmaya göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:

Yapılan araştırmaya göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1 (AK Parti)

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1 (AK Parti)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5 (CHP)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5 (CHP)
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53 (CHP)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53 (CHP)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8 (CHP)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8 (CHP)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 (CHP)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1 (CHP)
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