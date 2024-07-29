Tartışma Yaratan Olimpiyat Kıyafetleri Değişecek! Türk Sporcuların Kıyafetleri Yeniden Tasarlanacak

“Bu bağlamda, paralimpik oyunlar açılış töreninde kullanılacak kıyafetlerin belirlenmesi sürecinde komitemizin bir dahli olmamakla birlikte, böyle bir durumun yaşanması bizleri de üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, paralimpik oyunlarda komitemizle istişare mekanizmasının çok daha erken ve daha sağlıklı çalıştırılacağını temenni ederiz. Bu süreçteki tüm çalışmalar, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Paralimpik Komitemizin, sporcularımızın haklarını ve konforunu ön planda tutarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeni kıyafetler için en kısa sürede harekete geçeceğini bildirmek isteriz. Kalan çok kısıtlı zamanda bu sürecin sağlıklı tamamlanamaması durumunda, paralimpik sporcularımızın açılış töreninde Türkiye özel kreasyonunun ürünleri olan spor malzemeleri, sponsorumuzun tasarımlarıyla yer almaları görüşü de komitemizce uygun görülmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dileriz.”