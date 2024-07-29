Tartışma Yaratan Olimpiyat Kıyafetleri Değişecek! Türk Sporcuların Kıyafetleri Yeniden Tasarlanacak
Tartışma Yaratan Olimpiyat Kıyafetleri Değişecek! Türk Sporcuların Kıyafetleri Yeniden Tasarlanacak
Türk sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreninde giydikleri kıyafetler sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 28 Ağustos’ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni için yeni kıyafetler tasarlanacağını açıkladı.
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), milli sporcuların Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giyecekleri kıyafetlerin yeniden tasarlanması için harekete geçeceklerini belirtti.
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Komiteden yapılan yazılı açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları açılış seremonilerinin, katılımcı ülkeler için kültürel anlamda bir görsel şenlik olduğuna işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışı için hazırlanan kıyafetlerin kamuoyunda tepkilere neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
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