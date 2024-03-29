29 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlüleri Barbie'ye çevirdi. Ünlülerin Barbie halleri görenleri hayrete düşürdü!
Menajeri tarafından heykeli yaptırılan Enis Arıkan heykeline isim verdiği anları paylaştı. Arıkan'ın isim tercihinin Belçim Bilgin'e gönderme olduğu düşünüldü.
Hayatın onlara vurduğu silleden sonra toparlanamayan iki ünlü, Serdar Ortaç ve Merve Boluğur bir araya geldi! İkilinin buluşma nedeni merak edilirken, yan yana gelişleri sosyal medya kullanıcıların keyfini pek bir yerine getirdi, dillere de fena düştü! 🙈
Geçtiğimiz saatlerde Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek ‘Belediye bunu görmüyor mu?” diye paylaşımda bulunmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'ten Karadağlı'ya cevap geldi.
Suskunluğunu bozup sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Serenay Sarıkaya'nın aniden kendine yükselip girdiği pozlar ortalığı ayağa kaldırdı!
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İlker Ayrık, İlker Kaleli ve İlker Aksum bir araya geldi. Adaş ünlülerin buluşması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Sosyal medyaya sanki yeniymiş gibi düşen 2019'daki Zerrin Özer açıklamasının ardından Sezen Aksu'yla yıllar süren küslüğünü ve küslüğün meyvesi efsane şarkısının hikayesini bir anlatalım dedik!
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e ve oğluna olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Ünlü isim, attığı her adımda bunu vurgulamaktan da geri durmuyor. Eşiyle özel anılarını dövmeye dönüştürerek vücudunda taşıyan Tatlıtuğ, anlamlı dövmelerine bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya paylaşımları ve zaman içerisindeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Eşlerinin dedikodularını yaptıkları sırada Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'a gelen mesajlar hakkında itirafı "yok artık!" dedirtti!
Son dönemlerde verdiği kilolar ile sosyal medyada dikkat çeken Ata Demirer, takipçisinden gelen "kilo" yorumuna biraz bozulunca kendini cevap vermekten alıkoyamadı!
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