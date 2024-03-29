Eşiyle İlgili Neredeyse Her Ayrıntıyı Vücuduna Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Dövmelerine Bir Yenisini Daha Ekledi
Eşiyle İlgili Neredeyse Her Ayrıntıyı Vücuduna Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Dövmelerine Bir Yenisini Daha Ekledi
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e ve oğluna olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Ünlü isim, attığı her adımda bunu vurgulamaktan da geri durmuyor. Eşiyle özel anılarını dövmeye dönüştürerek vücudunda taşıyan Tatlıtuğ, anlamlı dövmelerine bir yenisini daha ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gerek başarılı oyunculuğu gerek karizması ve duruşuyla en sevilen isimler arasında.
Sevgilisi Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, sıklıkla yaptığı romantik davranışlarla da herkesi mest ediyor.
Bir duruşuyla, bir bakışıyla milyonların kalbini eriten Kıvanç Tatlıtuğ, yaptırdığı dövmelerle de karizmasına karizma katıyor desek yanlış olmaz.
Yalnızca hoşuna giden figürleri değil, kendisi için anlamı olan olayları dövme olarak taşımayı seven Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine ve çocuğuna dair pek çok dövmesi bulunuyor.
Tatlıtuğ'un en anlamı dövmelerinden birisi hiç şüphesiz eşiyle evlilik tarihini ve Paris'te evlendikleri mekanı resmeden dövmesi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pek tabii bir de kendi isminin ve eşinin isminin baş harflerinin birleşiminden olan dövmesi var.
Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmelerinde oğlunu es geçtiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu dövmede ise eşinin ve oğlunun doğum tarihleri yer alıyor;
En tatlı dövmenin ise Kurt Efe'nin eli olduğuna hiç şüphemiz yok!
Tam bir dövme tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda eline yeni bir dövme eklemişti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozlarında, bugüne kadar hiç görmediğimiz bir dövmesi dikkatimizi çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesini yakından incelediğimizde ise diğer kolunda da bulunan 'B' ve 'K' harflerinin özgün bir tasarımı olduğunu fark ettik.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi ise yine kalpleri eritmeye yetti gördüğünüz gibi.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sınavı yok ki kazanasın...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın