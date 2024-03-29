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Eşiyle İlgili Neredeyse Her Ayrıntıyı Vücuduna Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Dövmelerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Eşiyle İlgili Neredeyse Her Ayrıntıyı Vücuduna Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Dövmelerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.03.2024 - 18:30

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e ve oğluna olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Ünlü isim, attığı her adımda bunu vurgulamaktan da geri durmuyor. Eşiyle özel anılarını dövmeye dönüştürerek vücudunda taşıyan Tatlıtuğ, anlamlı dövmelerine bir yenisini daha ekledi.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gerek başarılı oyunculuğu gerek karizması ve duruşuyla en sevilen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gerek başarılı oyunculuğu gerek karizması ve duruşuyla en sevilen isimler arasında.

Türkiye'nin yakışıklılık seviyesini resmen yükselten Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğuyla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Magazin manşetlerinden de haliyle eksik olmuyor.

Sevgilisi Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, sıklıkla yaptığı romantik davranışlarla da herkesi mest ediyor.

Sevgilisi Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, sıklıkla yaptığı romantik davranışlarla da herkesi mest ediyor.

Bugüne kadar pek çok romantik açıklamasına tanık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ, eşine duyduğu sevgiyi cümle aleme haykırıyor.

Bir duruşuyla, bir bakışıyla milyonların kalbini eriten Kıvanç Tatlıtuğ, yaptırdığı dövmelerle de karizmasına karizma katıyor desek yanlış olmaz.

Bir duruşuyla, bir bakışıyla milyonların kalbini eriten Kıvanç Tatlıtuğ, yaptırdığı dövmelerle de karizmasına karizma katıyor desek yanlış olmaz.

Her geçen gün kendisinden yeni bir dövme görüyoruz neredeyse!

Yalnızca hoşuna giden figürleri değil, kendisi için anlamı olan olayları dövme olarak taşımayı seven Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine ve çocuğuna dair pek çok dövmesi bulunuyor.

Yalnızca hoşuna giden figürleri değil, kendisi için anlamı olan olayları dövme olarak taşımayı seven Kıvanç Tatlıtuğ'un eşine ve çocuğuna dair pek çok dövmesi bulunuyor.

Tatlıtuğ'un en anlamı dövmelerinden birisi hiç şüphesiz eşiyle evlilik tarihini ve Paris'te evlendikleri mekanı resmeden dövmesi;

Tatlıtuğ'un en anlamı dövmelerinden birisi hiç şüphesiz eşiyle evlilik tarihini ve Paris'te evlendikleri mekanı resmeden dövmesi;
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Pek tabii bir de kendi isminin ve eşinin isminin baş harflerinin birleşiminden olan dövmesi var.

Pek tabii bir de kendi isminin ve eşinin isminin baş harflerinin birleşiminden olan dövmesi var.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmelerinde oğlunu es geçtiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu dövmede ise eşinin ve oğlunun doğum tarihleri yer alıyor;

Kıvanç Tatlıtuğ'un dövmelerinde oğlunu es geçtiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu dövmede ise eşinin ve oğlunun doğum tarihleri yer alıyor;

En tatlı dövmenin ise Kurt Efe'nin eli olduğuna hiç şüphemiz yok!

En tatlı dövmenin ise Kurt Efe'nin eli olduğuna hiç şüphemiz yok!

Tam bir dövme tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda eline yeni bir dövme eklemişti.

Tam bir dövme tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda eline yeni bir dövme eklemişti.

Hayvan figürlerini de oldukça seven ünlü isim, o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dövme yaptırdığı anlarda ise kendisinden resmen karizma akıyordu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozlarında, bugüne kadar hiç görmediğimiz bir dövmesi dikkatimizi çekti!

Kıvanç Tatlıtuğ'un son pozlarında, bugüne kadar hiç görmediğimiz bir dövmesi dikkatimizi çekti!

Eşiyle ilgili her ayrıntıyı vücuduna taşımayı seven Tatlıtuğ'un yine eşi Başak Dizer ile ilgili bir dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesini yakından incelediğimizde ise diğer kolunda da bulunan 'B' ve 'K' harflerinin özgün bir tasarımı olduğunu fark ettik.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesini yakından incelediğimizde ise diğer kolunda da bulunan 'B' ve 'K' harflerinin özgün bir tasarımı olduğunu fark ettik.

Bu kez daha da geliştirilmiş tabii!

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi ise yine kalpleri eritmeye yetti gördüğünüz gibi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dövmesi ise yine kalpleri eritmeye yetti gördüğünüz gibi.
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Sınavı yok ki kazanasın...

Sınavı yok ki kazanasın...
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