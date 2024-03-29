Eşiyle İlgili Neredeyse Her Ayrıntıyı Vücuduna Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Dövmelerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e ve oğluna olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. Ünlü isim, attığı her adımda bunu vurgulamaktan da geri durmuyor. Eşiyle özel anılarını dövmeye dönüştürerek vücudunda taşıyan Tatlıtuğ, anlamlı dövmelerine bir yenisini daha ekledi.