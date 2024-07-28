28 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 28 Temmuz Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Ak Parti ve MHP, "Vergi vermeyen şirketler araştırılsın" önergesini reddetti.
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Onur Akay'ın iddiasına göre Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber geldi. Akay, Ediz Hun'un kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, milletvekillerine sokak köpekleri düzenlemesi için 'hayır' oyu kullanma çağrısı yaptı. Ötanaziye açık kapı bırakıldığını savunan veterinerler, köpeklerin sokaktan toplanması için uygun şartların da oluşmadığı yönünde görüş bildirdi. Veterinerler ayrıca sokak köpeklerinin gitmesiyle fare ve yılan popülasyonun artacağı konusunda uyarı yaptı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.' dedi.
Oyuncu ve usta seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir 59 yaşında hayatını kaybetti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanına gelip maaşıyla ilgili soru soran emekli kadının eline alışveriş kartı tutuşturmaya çalıştı. Kartı geri veren kadın, 'Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver.' dedi. O anlar geçmiş dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Erdoğan Bayraktar’ın kanser hastası Dilek Özçelik'e para verdiği anları akla getirdi.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarıyla gündeme gelen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklamayla tepki verilmişti. Temmuz ayının ortalarında yaşanan bu hadiseden sonra İsrailli Bakan Katz bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda daha bulundu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, Antalya'nın Serik ilçesi, Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde orman yangınları çıktı. Yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
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