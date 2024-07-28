Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Tutuklandı

'Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.”