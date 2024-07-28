Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Tutuklandı
Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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