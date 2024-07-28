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Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Tutuklandı

Terör Propagandası Yapan 15 Kişi Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.07.2024 - 14:30

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır.”

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