Dilan Polat’ın Tahliye Talebinin Reddedilmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: ‘Kaçabilir’
Dilan Polat’ın Tahliye Talebinin Reddedilmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: ‘Kaçabilir’
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor.
Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.
Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilmesinin gerekçesine SABAH ulaştı.
İşte detaylar…
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Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada yeni gelişmeler yaşandı.
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Yargılamayı önümüzdeki ay görmeye başlayacak İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tensip zaptıyla birlikte Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Bu kararla birlikte dosyaya gelen son MASAK raporunun lehlerine olduğunu belirten Polat çiftinin avukatları tahliye talep etti.
Dosya incelenmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme 4 tutuklu sanığın itirazını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Sabah’ta yer alan habere göre; Mahkeme, tahliye talebinin MASAK raporunda Dilan Polat yönünden suç unsuru olabilecek bir eylem tespit edilemediği ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle yapıldığını belirtti.
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Mahkeme sanık Dilan Polat hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ve henüz savunmasının alınmadığını kaydetti.
Dilan Polat hakkında istenen ceza miktarının dikkate alındığında kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağının altını çizdi.
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adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı şüphesi...keşke ruh hastası olduklarını bile bile, önüne geleni bıçakla katleden,karısını çoluk çocuğunu öldüren... Devamını Gör
Herhalde öyle yapacak, o kadar paraya sahip, devletin el koyduğu paradan hariç, illa sakladığı parası vardır
Devletin eli; konu para olduğunda Dilan ın haberi olmayan parasını bile bulur, hüüp diye çeker alır:)
masak raporu dışında güçlü deliller var ki salmiyorlar
eminmisin