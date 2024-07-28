Dilan Polat’ın Tahliye Talebinin Reddedilmesinin Nedeni Ortaya Çıktı: ‘Kaçabilir’

Dilan Polat ve Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Dilan Polat'ın avukatı MASAK raporunda kendisine suç yöneltilmediğini ve sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedilmesinin gerekçesine SABAH ulaştı.

İşte detaylar…