27 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konserlerinde ilk isim Ceza olmuştu. İkinci olarak, Sertab Erener'e saygı gecesi düzenlenmişti. Düzenlenen bu etkinlik dinleyiciler arasında büyük beğeni topladı. Konserlerin süreceğinin açıklanmasının ardından da üçüncü isim olarak da Mor ve Ötesi açıklanmıştı. Değerli müzik grubunun Saygı1 konseptinde yer alacağı açıklandığı andan itibaren heyecan yaratırken, Oğuzhan Uğur, Özlem Gürses'in programında konsere dair tarih ve mekan detaylarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl bir de çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, haftalardır "babalık davası" kriziyle gündeme geliyor. Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın öz oğlu olduğununun tescillenmesinin ardından Nazlı Sabancı da Hacı Sabancı da her şeyin yolunda olduğunu vurgulan paylaşımlarda bulunmuş, konuyu kapatmıştı hatırlarsanız. Ülkenin gündeminde 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz acı yangın faciası varken kayak tatilinden paylaşımlarda bulunan Nazlı ve Hacı Sabancı bu sefer tepki çekti. Paylaşımı kısa bir süre içinde silse de sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadılar.
3. Kızılcık Şerbeti'nin eve yıldırım gibi düşen, rolüyle herkesin sinirini hoplatan bir de üstüne koca yalıda yangın çıkaran Görkem'i Özge Özacar diziye veda etti. Dizinin ardından kabuğuna çekilen oyuncu dün gece Cihangir'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra mekandan çıkan Özacar, kendisini çeken muhabirleri görünce sürpriz bir tepki verdi, sinirlerine hakim olamadı.
4. Bir süre önce kızı Duru da orada eğitim aldığı için hayatını yarı zamanlı Londra'ya taşıyan Emre Kınay, Ataşehir'deki Duru Tiyatro'nun bir şubesini de Tottenham'da açmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Emre Kınay, Londra'da bir yeni iş dalına daha girişti. Gelin, başarılı oyuncumuz Londra'nın hangi sektörüne el atmış beraber görelim!
5. Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yakın dostu Onur Keleş’in hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla bu haberi duyuran Şakrak, “Nurda uyu aslanım, Seni çok seviyorum” dedi. Şakrak’ın paylaşımı ünlü isimleri de derinden etkilerken, meslektaşları ve yakın dostları taziye mesajlarıyla destek oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna kızları Turna’nın doğum gününü Emaar’daki Playland Eğlence Merkezi’nde kutladı. Özel güne çiftin yakın dostları da katıldı. Arka Sokaklar dizisinin 700. bölümünü çektiklerini açıklayan Çoruh, 19 yıldır süren dizinin başarısını kutladı. Ünlü oyuncu kızının kendisini ekranda izleyip izlemediği sorusuna da yanıt verdi.
7. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya’yla ilk kez bir davette görüntülendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizlerinin doğum günü partisine katılan çift samimi halleriyle dikkat çekti. Zehra’nın mutluluğu yüzünden okunurken çiftin uyumu beğeni topladı.
8. Dilan Polat ve Engin Polat çifti tüp bebek tedavisine başladıklarını duyurdu. Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedaviye dair ilk mesajını verirken bir takipçisinin yorumu dikkat çekti. Polat’ın esprili yanıtı ise gündem oldu. İşte detaylar…
9. Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığının ardından Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmasıyla çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu, son dönemlerde Mert Ramazan Demir ile bir ayrıl bir barış yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Ocak ayında birlikte tatilden dönerken kameralara yansıyan çiftin ne zaman birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları ise hayranları tarafından epey merak ediliyor. Saraçoğlu'nun Instagram'dan beğendiği bazı gönderiler ise takipçileri tarafından 'evliliğin yakın olabileceğine' yoruldu. Twitter'da @güll isimli bir kullanıcı, Afra Saraçoğlu'nun iki beğenisine özellikle dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın