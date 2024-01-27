27 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Ocak Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Çocuğun Simitlerini 100 TL’ye Almak İsteyince Beklemediği Bir Cevap Aldı
La Liga'da Villarreal'i ağırlayan Barcelona 2-0'dan geri geldiği maçta rakibine uzatmalarda yediği gollerle 5-3’lük skorla mağlup olarak evinde adeta bozguna uğradı.
İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı, annesini ve babasını Yasemin Yalçın ve Fikret Kuşkan'ın oynadığı 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi 26 Ocak'ta vizyona girdi. Filmin hazırlık süreci ve vizyonu pek çok defa mahkemelik oldu. Gelin önce bu detaylara sonra da filmi izleyenlerden gelen ilk yorumlara hep birlikte bakalım.
Yakında yeni filmi Aşk Mevsimi'yle izleyici karşısına çıkacak olan Dilan Çiçek Deniz, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajda inatla reddettiği estetikleri hakkında ilk kez konuştu!
Verdiğimiz bazı kararlar hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Gelin insanların verdiği büyük kararlar ne gibi sonuçlara yol açmış bakalım!
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Batı Trakya Türklerinin siyasi önderi olarak tanınan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak olan filmin ilk fragmanı yayınlandı.
Amerikalı Kimya Profesörü Michelle Francl, en iyi çayın 'tuzla' demlendiği savını ortaya attı, bu öneri İngiltere ve ABD arasında esprili bir diplomatik krize dönüştü. İngiltere'de yükselen tepkilerin ardından Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elçiliğin esprili ve diplomatik mesajında 'ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak' ifadelerine yer verildi. Tabii konu çay olunca Rize'den de yanıt gecikmedi. Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuya dahil oldu!
Bir televizyon kanalındaki programında S.B. isimli vatandaşa hakaret ettiği öne sürülen Hakan Ural’ın ifadesi alındı.
Rap dünyasının çılgın ismi Alizade ve Ezhel buluşmasının ardından aşk dedikoduları fitillenmiş, sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Ünlü ikili bir süredir sessizliklerini koruyorlardı ancak geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in Alizade ile attığı story ortalığı yeniden alevlendirdi derken ikilinin buluşmasına Ezhel'in annesi ayrı manitası ayrı tepki gösterdi.
Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın Yakup TV ile birlikte çektikleri video sosyal medyada gündem oldu. Yakup TV'nin Ali Biçim'den 'kardeşinin ifşasını paylaş' isteği 'yok artık o kadar da değil' dedirtti.
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Serpme Kahvaltıda Artan Yiyecekleri Paketleyip Eve Götüren Kadın Gündem Oldu
Yapılan bir araştırmada uzun ilişki arayan erkeklerin makyajsız kadınları daha .ok tercih ettiği ortaya çıktı. Bunun sebebinin ise erkeklerin, daha 'gerçek' bir güzellik anlayışına önem vermesiymiş!
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisinden kaynaklanan nedenle; boğazdaki gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Hbs Araştırma Şirketi, İstanbul anketinin sonucunu açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’dan aday çıkarmayan DEM Parti’de Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda yapılan ankete göre iki adayın oy oranları birbirine çok yakın.
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