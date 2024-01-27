Tuzlu Çay Tartışmalarına İlber Ortaylı da Dahil Oldu! "Amerika’dan Çayın Nasıl İçileceğini Öğrenecek Değiliz."
Tuzlu Çay Tartışmalarına İlber Ortaylı da Dahil Oldu! "Amerika’dan Çayın Nasıl İçileceğini Öğrenecek Değiliz."
Amerikalı Kimya Profesörü Michelle Francl, en iyi çayın 'tuzla' demlendiği savını ortaya attı, bu öneri İngiltere ve ABD arasında esprili bir diplomatik krize dönüştü. İngiltere'de yükselen tepkilerin ardından Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elçiliğin esprili ve diplomatik mesajında 'ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak' ifadelerine yer verildi. Tabii konu çay olunca Rize'den de yanıt gecikmedi. Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuya dahil oldu!
İşte, tüm dünyanın konuştuğu o açıklamalar...
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'Tuzlu çay' tartışmaları, ABD’li kimyager Michelle Francl'ın "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı sırasında yaptığı basın açıklamasında "mükemmel demleme" için çaya 'tuz' atılmasını önerisiyle başladı.
"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek: Mikrodalgada ısıtarak."
Tartışmaların devam ettiği sırada ABD Büyükelçiliği'ne, İngiltere Kabine Ofisi’nden yanıt geldi.
Bu sırada tartışmaları başlatan Amerikalı kimyager Francl da e-posta yağmuruna tutuldu.
Konu çay olunca Rize'den de beklenen yanıt geldi: "Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."
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"Tuzlu çay" tartışmalarına son noktayı Prof. Dr. İlber Ortaylı koydu: "Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez"
İşte, İlber Ortaylı'nın 'tuzlu çay' tartışmalarını bitirecek yanıtı...
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