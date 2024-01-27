Tuzlu Çay Tartışmalarına İlber Ortaylı da Dahil Oldu! "Amerika’dan Çayın Nasıl İçileceğini Öğrenecek Değiliz."

Amerikalı Kimya Profesörü Michelle Francl, en iyi çayın 'tuzla' demlendiği savını ortaya attı, bu öneri İngiltere ve ABD arasında esprili bir diplomatik krize dönüştü. İngiltere'de yükselen tepkilerin ardından Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elçiliğin esprili ve diplomatik mesajında 'ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak' ifadelerine yer verildi. Tabii konu çay olunca Rize'den de yanıt gecikmedi. Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuya dahil oldu!

İşte, tüm dünyanın konuştuğu o açıklamalar...