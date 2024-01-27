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Tuzlu Çay Tartışmalarına İlber Ortaylı da Dahil Oldu! "Amerika’dan Çayın Nasıl İçileceğini Öğrenecek Değiliz."

Tuzlu Çay Tartışmalarına İlber Ortaylı da Dahil Oldu! "Amerika’dan Çayın Nasıl İçileceğini Öğrenecek Değiliz."

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.01.2024 - 21:53 Son Güncelleme: 27.01.2024 - 22:04

Amerikalı Kimya Profesörü Michelle Francl, en iyi çayın 'tuzla' demlendiği savını ortaya attı, bu öneri İngiltere ve ABD arasında esprili bir diplomatik krize dönüştü. İngiltere'de yükselen tepkilerin ardından Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elçiliğin esprili ve diplomatik mesajında 'ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak' ifadelerine yer verildi. Tabii konu çay olunca Rize'den de yanıt gecikmedi. Rizelilerin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuya dahil oldu! 

İşte, tüm dünyanın konuştuğu o açıklamalar...

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'Tuzlu çay' tartışmaları, ABD’li kimyager Michelle Francl'ın "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı sırasında yaptığı basın açıklamasında "mükemmel demleme" için çaya 'tuz' atılmasını önerisiyle başladı.

'Tuzlu çay' tartışmaları, ABD’li kimyager Michelle Francl'ın "Demlenmiş Çayın Kimyası" adlı kitabının tanıtımı sırasında yaptığı basın açıklamasında "mükemmel demleme" için çaya 'tuz' atılmasını önerisiyle başladı.

Türkiye'de olduğu kadar İngiltere'de de sosyal hayatta önemli bir yeri olan çay, iki ülke arasında diplomatik bir süreci başlattı. İngiltere'den yükselen tepkilerin ardından Londra'daki ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek: Mikrodalgada ısıtarak."

"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek: Mikrodalgada ısıtarak."

ABD'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan esprili diplomatik mesajda:

'İngiltere’nin güzel halkının yüreği ferah olsun; İngiltere’nin resmi içeceği olan çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak' ifadelerine yer verildi.

Tartışmaların devam ettiği sırada ABD Büyükelçiliği'ne, İngiltere Kabine Ofisi’nden yanıt geldi.

Tartışmaların devam ettiği sırada ABD Büyükelçiliği'ne, İngiltere Kabine Ofisi’nden yanıt geldi.

Tartışmalara esprili bir dille yanıt veren İngiltere, 'İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir.' yanıtıyla çayın mikrodalgada da ısıtılmayacağının altını çizmeyi ihmal etmedi.

Bu sırada tartışmaları başlatan Amerikalı kimyager Francl da e-posta yağmuruna tutuldu.

Bu sırada tartışmaları başlatan Amerikalı kimyager Francl da e-posta yağmuruna tutuldu.

Profesör Michelle Francl, 'Bu kadar çok insanın çaylarındaki tuzu konuşacaklarını düşünmemiştim.' diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Konu çay olunca Rize'den de beklenen yanıt geldi: "Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."

Konu çay olunca Rize'den de beklenen yanıt geldi: "Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."

Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder tartışmaya dahil oldu ve Türk çayı üzerine açıklamalarda bulundu. 👇

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"Tuzlu çay" tartışmalarına son noktayı Prof. Dr. İlber Ortaylı koydu: "Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez"

"Tuzlu çay" tartışmalarına son noktayı Prof. Dr. İlber Ortaylı koydu: "Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez"

Hürriyet'in haberine göre çay tartışmarına Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan da yanıt geldi. 'Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz.' diyen Ortaylı, tarihte çayın tuzlu içildiğine işaret etti. Fakat açıklamasının sonunda ' İngilizler çay işini bilir.' ifadelerini eklemeyi de ihmal etmedi.

İşte, İlber Ortaylı'nın 'tuzlu çay' tartışmalarını bitirecek yanıtı...

İşte, İlber Ortaylı'nın 'tuzlu çay' tartışmalarını bitirecek yanıtı...

Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır.

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