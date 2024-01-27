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ABD ve İngiltere'nin Tuzlu Çay Tartışmasına Son Noktayı Rizeliler Koydu

ABD ve İngiltere'nin Tuzlu Çay Tartışmasına Son Noktayı Rizeliler Koydu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 09:08

ABD'li bir profesörün tuzlu çay tavsiyesi üzerine İngiltere olaya el attı. ABD ve İngiltere arasında esprili bir çay atışması yaşanırken, olaya son noktayı Rizeliler koydu. 

Rizeliler, elbette çayın içine bir şey konulmasına sert tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/tuzlu-...
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ABD ve İngiltere, ABD'li bir profesörün çaya tuz eklenmesini tavsiye etmesiyle tartışmaya başladı.

ABD ve İngiltere, ABD'li bir profesörün çaya tuz eklenmesini tavsiye etmesiyle tartışmaya başladı.

Amerikalıların çayı nasıl yaptığını anlatan profesör, mükemmel bir çay elde etmek için içerisinde bir miktar tuz konulmasını tavsiye etti. Mikrodalgada ısıtılan su, tuz, hatta biraz limon...

Amerika'nın bu tavsiyesi ise çayı bir kültür haline gelmiş olan İngiltere'yi bir miktar kızdırdı.

Amerika'nın bu tavsiyesi ise çayı bir kültür haline gelmiş olan İngiltere'yi bir miktar kızdırdı.

İngiltere basınında bu sözlere tepki gösterildi, Amerika'nın nasıl çay demleneceğini 'öğretmesinin' saçma olduğu belirtildi. 

ABD Büyükelçiliği ise “Çay, milletlerimizi birleştiren kutsal bir bağ olan dostluğun iksiridir. Böyle çirkin bir teklifin özel ilişkimizin temellerini tehdit etmesi nedeniyle kayıtsız kalamayız.' açıklaması yapmak durumunda kaldı.

Daha sonra olaya Büyükelçilikler dahil oldu, hatta İngilizler nasıl çay demlenmesi gerektiğini anlattı;

Bizler de tam Türkiye konuya ne zaman dahil olacak diye merak etmeye başlamıştık ki, Rizelilerden yanıt gecikmedi.

Bizler de tam Türkiye konuya ne zaman dahil olacak diye merak etmeye başlamıştık ki, Rizelilerden yanıt gecikmedi.

NTV'nin aktardığına göre, İngiltere ABD arasındaki tuzlu çay atışmasına Rize son noktayı koydu. 

Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, tuzlu çayın nedeninin katkı maddesi olduğunu açıkladı.  

Amerika ve İngiltere'ye ise 'İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayları bıraksınlar gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz.' diyerek Türk çayını önerdi.

"Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."

"Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."
cdnuploads.aa.com.tr

NTV'nin aktardığına göre, Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de tartışmaya dahil oldu. Türk çayı üzerine açıklamalarda bulunan Önder, aşağıdaki açıklamayı yaptı;

 'Dünyanın hiçbir yerinde çaya tuz attıklarını görmedim, duymadım. Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu. Çaya hiçbir şey katmıyorsunuz hatta kullanacağınız suyun kireçsiz, sade olmasına özen göstermeniz lazım'

Çayda acılık diye bir kavram söz konusu değildir. Çayda burukluk vardır. Çayın burukluğunu azaltmak için su katarsınız sert çay yerine yumuşak içimli bir çay elde edersiniz. Dünya gelsin dünyanın en büyük bardağında dünyanın en doğal çayını ikram edelim.'

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