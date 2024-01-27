ABD ve İngiltere'nin Tuzlu Çay Tartışmasına Son Noktayı Rizeliler Koydu
ABD ve İngiltere'nin Tuzlu Çay Tartışmasına Son Noktayı Rizeliler Koydu
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/tuzlu-...
ABD'li bir profesörün tuzlu çay tavsiyesi üzerine İngiltere olaya el attı. ABD ve İngiltere arasında esprili bir çay atışması yaşanırken, olaya son noktayı Rizeliler koydu.
Rizeliler, elbette çayın içine bir şey konulmasına sert tepki gösterdi.
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ABD ve İngiltere, ABD'li bir profesörün çaya tuz eklenmesini tavsiye etmesiyle tartışmaya başladı.
Amerika'nın bu tavsiyesi ise çayı bir kültür haline gelmiş olan İngiltere'yi bir miktar kızdırdı.
Bizler de tam Türkiye konuya ne zaman dahil olacak diye merak etmeye başlamıştık ki, Rizelilerden yanıt gecikmedi.
"Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu."
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