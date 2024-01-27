ABD ve İngiltere'nin Tuzlu Çay Tartışmasına Son Noktayı Rizeliler Koydu

NTV'nin aktardığına göre, Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de tartışmaya dahil oldu. Türk çayı üzerine açıklamalarda bulunan Önder, aşağıdaki açıklamayı yaptı;

'Dünyanın hiçbir yerinde çaya tuz attıklarını görmedim, duymadım. Sanki dünyanın tadını tuzunu bozdukları gibi bu söylemle çayımızı da ağız tadımızı da bozacaklar gibi bir izlenim oldu. Çaya hiçbir şey katmıyorsunuz hatta kullanacağınız suyun kireçsiz, sade olmasına özen göstermeniz lazım'

Çayda acılık diye bir kavram söz konusu değildir. Çayda burukluk vardır. Çayın burukluğunu azaltmak için su katarsınız sert çay yerine yumuşak içimli bir çay elde edersiniz. Dünya gelsin dünyanın en büyük bardağında dünyanın en doğal çayını ikram edelim.'