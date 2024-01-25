ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Arasında Esprili 'Çay' Krizi: Türkiye'yi Bulaştırmayın!

Çayın İngiltere'de bir kültür olduğuna dikkat çekilen bu haberde '3 bini aşkın mil öteden' gelen bir 'tavsiye' olduğu belirtildi. İngiltere'nin 'oldukça saçma' bulacağı bu fikir, okurlarla paylaşıldı.

Tabii geçmiş yıllarda İngiltere ve Amerika arasında yaşanan çay gerilimine bir çeşit gönderme de vardı.