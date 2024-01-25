ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Arasında Esprili 'Çay' Krizi: Türkiye'yi Bulaştırmayın!
ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Arasında Esprili 'Çay' Krizi: Türkiye'yi Bulaştırmayın!
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Ülkemizin milli içeceği diyebileceğimiz çay, bütün dünyada ek çok tüketilen içeceklerden.
Öyle ki ABD'li bir bilim insanı mükemmel çayı elde etmek için içerisine bir miktar tuz eklenmesi gerektiğini söyledi.
Amerika'nın bu tavsiyesi, başta BBC olmak üzere İngiltere basınında yer edindi.
ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden gelen çay açıklamasına, İngiltere Kabinesinden yanıt geldi. Anlayacağınız çay krizi, git gide büyüdü.
"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya yani mikrodalgada ısıtmaya devam edecek."
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"İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir."
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Daha sonra İngiltere cephesinden çayın nasıl demlenmesi gerektiğine dair açıklayıcı bir video da geldi;
Biz ise İngiltere ve Amerika arasındaki bu çay kavgasını şu şekil izledik! 😂
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