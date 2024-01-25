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ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Arasında Esprili 'Çay' Krizi: Türkiye'yi Bulaştırmayın!

ABD ve İngiltere Büyükelçilikleri Arasında Esprili 'Çay' Krizi: Türkiye'yi Bulaştırmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.01.2024 - 17:16

ABD ve İngiltere arasında bir 'çay' krizi yaşanmaya başladı. ABD'li bir profesörün çaya tuz eklenmesini tavsiye etmesiyle İngiltere'den jet hızında yanıt geldi!

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Ülkemizin milli içeceği diyebileceğimiz çay, bütün dünyada ek çok tüketilen içeceklerden.

Ülkemizin milli içeceği diyebileceğimiz çay, bütün dünyada ek çok tüketilen içeceklerden.

Her ülkede farklı bir şekilde tüketiliyor olsa da çay, birçok millet için vazgeçilmez bir noktada. Kimisi çayına süt ekliyor, kimisi limon, hatta kimisi tuz!

Peki tabii çayı demleme, hazırlama stilleri de oldukça farklı.

Öyle ki ABD'li bir bilim insanı mükemmel çayı elde etmek için içerisine bir miktar tuz eklenmesi gerektiğini söyledi.

Öyle ki ABD'li bir bilim insanı mükemmel çayı elde etmek için içerisine bir miktar tuz eklenmesi gerektiğini söyledi.

ABD'li bir bilim insanı, mükemmel çay için tarif verirken Amerikalıların çaylarını nasıl demlediklerini anlattı. Ayrıca mükemmel çay için de içine bir miktar 'tuz' koyulmasını tavsiye etti.

Amerika'nın bu tavsiyesi, başta BBC olmak üzere İngiltere basınında yer edindi.

Amerika'nın bu tavsiyesi, başta BBC olmak üzere İngiltere basınında yer edindi.

Çayın İngiltere'de bir kültür olduğuna dikkat çekilen bu haberde '3 bini aşkın mil öteden' gelen bir 'tavsiye' olduğu belirtildi. İngiltere'nin 'oldukça saçma' bulacağı bu fikir, okurlarla paylaşıldı.

Tabii geçmiş yıllarda İngiltere ve Amerika arasında yaşanan çay gerilimine bir çeşit gönderme de vardı.

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden gelen çay açıklamasına, İngiltere Kabinesinden yanıt geldi. Anlayacağınız çay krizi, git gide büyüdü.

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden gelen çay açıklamasına, İngiltere Kabinesinden yanıt geldi. Anlayacağınız çay krizi, git gide büyüdü.

ABD'nin Londra Büyükelçiliği, konuya esprili bir paylaşım yaparak “Böyle çirkin bir teklifin Özel İlişkimizin temellerini tehdit etmesi nedeniyle kayıtsız kalamayız” ifadelerine yer verdi. 

ABD, yaptığı açıklamada çaya tuz eklemenin bir 'resmi politika' olmadığına dikkat çekerek bu konuda İngiltere'yi birleşmeye davet etti.

"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya yani mikrodalgada ısıtmaya devam edecek."

"ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya yani mikrodalgada ısıtmaya devam edecek."

'Çay konusunda birleştiğimizi tüm dünyaya gösterelim' diyen ABD çayın mikrodalgada hazırlanmasının doğru yol olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

Tabii bu açıklamanın çayı demleyerek içen İngilizleri kızdıracağı aşikar...

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"İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir."

"İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir."

İngiltere, her ne kadar bu tartışmaya esprili bir dille yaklaşmış olsa da, çayın mikrodalgada ısıtılamayacağını yeniden belirtmeyi de ihmal etmedi.

👇🏻

Daha sonra İngiltere cephesinden çayın nasıl demlenmesi gerektiğine dair açıklayıcı bir video da geldi;

Biz ise İngiltere ve Amerika arasındaki bu çay kavgasını şu şekil izledik! 😂

Biz ise İngiltere ve Amerika arasındaki bu çay kavgasını şu şekil izledik! 😂
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