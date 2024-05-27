27 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Mayıs Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Mayıs Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Emrullah Erdinç'in tahliye beklerken Bakırköy Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne üç aylık yatışı verilen Dilan Polat'ın bir önceki Bakırköy deneyiminde koğuş arkadaşıyla ilgili anlattığı detaylar şoke etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı ve en az 45 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıyı “trajik hata” olarak niteledi. Ayrıca Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını söyledi.
Nükhet Duru'nun doğum gününe giden Nilgün Belgün, Kenan Doğulu ve Beren Saat'le karşılaşınca nostaljinin dibine vurdu! Eski öğrencisini yerlere göklere sığdıramadı, Kenan Doğulu'nun en sevdiği şarkısına kadar detay verdi!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray Taraftarları Tarafından Yoğun Bir Şekilde Protesto Edildi
Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'la Mehtap'ı izlemeye gitti. Mali ve sevgilisine özel ilgi gösteren Mehtap'ın yanlarına gelip şarkı söylemesine rağmen ortamdan tamamen kopuk Mehmet Ali Erbil'in alakasızlığı dillere fena düştü!
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü iki sezon boyunca YouTube'da yayınlanmış ve büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. İlk sezonun en sevilen yarışmacılarından olan Tuğçe ve Ozan çifti, bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam etmişti. Defalarca kez Ozan'ı affeden Tuğçe'nin ifşası ortalığı fena karıştırdı!
Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupasını aldığı geceye Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahaya çıkışı damgasını vurdu. Süper Lig'in gol kralı olan Icardi, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya da göndermede bulundu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık üstü kapalı göndermelerde bulunan Arzu Sabancı'nın 'annelik' odaklı gönderileri, 'gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme mi yapıyor?' dedirtti!
Galatasaray’ın RAMS Park’taki 24. Şampiyonluk kutlamasında sarı kırmızılı takımın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech sahaya Filistin bayrağı ile çıktı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise kolunda kefiyeyle sahaya çıktı.
Bursa’da taksisine aldığı yolculardan şüphelenen H.T. (40), 'Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi' deyince yanında oturan müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı. Taksicinin darbedildiği anlar araç kamerasına yansıdı.
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Dünyanın en yaşlı uçuş görevlisi Bette Nash, 88 yaşında yaşamını yitirdi. 17 Mayıs'ta hayatını kaybettiği kaydedilen uçuş görevlisine daha öncesinde göğüs kanseri teşhisi konmuştu.
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