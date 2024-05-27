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Netanyahu’dan Skandal Olaya Skandal Açıklama: “Trajik bir Hata”

Netanyahu’dan Skandal Olaya Skandal Açıklama: “Trajik bir Hata”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.05.2024 - 00:13

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı ve en az 45 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıyı “trajik hata” olarak niteledi. Ayrıca Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.
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