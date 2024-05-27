Netanyahu’dan Skandal Olaya Skandal Açıklama: “Trajik bir Hata”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı ve en az 45 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili konuştu. Netanyahu, saldırıyı “trajik hata” olarak niteledi. Ayrıca Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını söyledi.