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Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Mauro Icardi Damgasını Vurdu

Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Mauro Icardi Damgasını Vurdu

galatasaray Mauro Icardi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.05.2024 - 22:52

Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupasını aldığı geceye Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahaya çıkışı damgasını vurdu. Süper Lig'in gol kralı olan Icardi, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya da göndermede bulundu. 

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24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenlediği kupa törenine Mauro Icardi'nin gösterisi damgasını vurdu.

24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenlediği kupa törenine Mauro Icardi'nin gösterisi damgasını vurdu.

Icardi önce sahaya derin GS pelerini ile çıktı sonra da Edin Dzeko'nun şarkısı Beni Sev'e göndermede bulundu.

Icardi önce sahaya derin GS pelerini ile çıktı sonra da Edin Dzeko'nun şarkısı Beni Sev'e göndermede bulundu.

İşte geceye damga vuran o anlar

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batuhansahin44760

Allah düşmanlarına sabır versin 😂

Rıdvan Topaloğlu

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