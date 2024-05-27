Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Mauro Icardi Damgasını Vurdu
Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasına Mauro Icardi Damgasını Vurdu
Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupasını aldığı geceye Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahaya çıkışı damgasını vurdu. Süper Lig'in gol kralı olan Icardi, Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya da göndermede bulundu.
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24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın RAMS Park'ta düzenlediği kupa törenine Mauro Icardi'nin gösterisi damgasını vurdu.
Icardi önce sahaya derin GS pelerini ile çıktı sonra da Edin Dzeko'nun şarkısı Beni Sev'e göndermede bulundu.
İşte geceye damga vuran o anlar
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