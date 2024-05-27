Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu Kupa Töreninde Filistin’i Unutmadı
Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu Kupa Töreninde Filistin’i Unutmadı
Galatasaray’ın RAMS Park’taki 24. Şampiyonluk kutlamasında sarı kırmızılı takımın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech sahaya Filistin bayrağı ile çıktı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise kolunda kefiyeyle sahaya çıktı.
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Galatasaray’ın RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarında, sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.
Faslı millî futbolcu Ziyech, sahaya Filistin bayrağıyla çıktı.
Sarı kırmızılı takımın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ise kolunda kefiyeyle sahaya çıktı.
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