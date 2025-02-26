26 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdilerde O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan ve ekranlarda gördüğümüz Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay bomba bir haberle gündeme düşmüştü.
3. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.
4. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiyle yelken açtığı öğrenildi.
5. Merve Boluğur'la yaşadığı ilişkiyle bir döneme damga vuran ardından yaptıkları evliliği kısa sürede sonlandıran Murat Dalkılıç mutluluğa bir türlü erişemeyen ünlülerimizden biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından biri olan Gülşen, sahnelere damgasını vurmaya devam ediyor.
7. Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!
8. Geçtiğimiz yaz Ali Biçimli ve Mesut Can Tomay'ın S.O.B.A programına Didem Soydan konuk olmuş, olaylar büyük patlamıştı.
9. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman rolüyle aklımızı başımızdan alan, şimdilerde de Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Halit Ergenç, hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada kameralara yansıyan görüntülerle gündem oldu.
10. Kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiğine inanılan ve yabancı basında yerin dibine sokulan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla göze fena batmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın