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26 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

26 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.02.2025 - 00:39

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.

1. Geçmişte birçok kez aynı etkinliklere katılan, yaşam tarzlarıyla birbirlerine ayna olan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in adından daha önce yaşadıkları kaosla bahsetmiştik.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin ikilisinin birbirini takipten çıkması akıllara eski kaosları getirdi! Yeniden aralarının bozulmuş olabileceği düşünülen Şahin ve Subaşı'nın 'gönderme' olarak algılanan o sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

2. Şimdilerde O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan ve ekranlarda gördüğümüz Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay bomba bir haberle gündeme düşmüştü.

2. Şimdilerde O Ses Türkiye programının jüri koltuğunda oturan ve ekranlarda gördüğümüz Gökhan Özoğuz geçtiğimiz ay bomba bir haberle gündeme düşmüştü.

Melis Ülken'le 13 yıllık evliliği bittiği öğrenilen Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz duyanlara ufak çaplı bir şok geçirtmişti. On yılı aşan evliliklerinden üç çocuklarını kucağına alan çiftin yollarını ayırmasının ardından Özoğuz Londra tatiline çıkmıştı. Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre Athena Gökhan bomba bir aşk iddiasına karıştı! Farah Zeynep Abdullah'la yakınlaştığı söylenen ikili manşetlere ışık hızında yerleşti!

3. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.

3. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasındaki gerginlik gündeme resmen bomba gibi oturmuştu.

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verirken ve kendisi konuşmasını yaparken arkasından sergilediği davranışlar tepki çekmişti. Nihal Yalçın'a 'En iyi Kadın Oyuncu' ödülünü takdim etmesinin ardından yaşanan anlar magazin tarihinin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara yerleşmişti.  Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum isimli programına konuk olan Karadağlı birçok soruya verdiği samimi yanıtlarla adından bahsettirdi. Altın Portakal'da yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan isim yine duyanları şaşırttı.

4. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiyle yelken açtığı öğrenildi.

4. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın'ın yeni bir ilişkiyle yelken açtığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3 gündeme yeni aşkıyla geldi!   Şarkılarıyla adından bahsettiren isim Nilsu Berfin Aktaş'la yaşadığı aşkla magazin manşetlerine yerleşmişti. Uzun süredir yalnız olan Hakan Aydın'ın yeni aşkının model olduğu da ortaya çıktı!

5. Merve Boluğur'la yaşadığı ilişkiyle bir döneme damga vuran ardından yaptıkları evliliği kısa sürede sonlandıran Murat Dalkılıç mutluluğa bir türlü erişemeyen ünlülerimizden biri!

5. Merve Boluğur'la yaşadığı ilişkiyle bir döneme damga vuran ardından yaptıkları evliliği kısa sürede sonlandıran Murat Dalkılıç mutluluğa bir türlü erişemeyen ünlülerimizden biri!

Şarkıları ve aşk hayatı dışında manşetlerde pek sık görmediğimiz Murat Dalkılıç son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda 11. kez burnundan ameliyat olan, sağlık sorunu yüzünden sahnelerden uzak kalan Dalkılıç hayranlarını endişelendirmişti. Burnunun ucundaki kemiklerin dışarı doğru yönelmesi yüzünden ameliyat olan ismin son hali Gel Konuşalım programında ortaya çıktı!

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6. Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından biri olan Gülşen, sahnelere damgasını vurmaya devam ediyor.

6. Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından biri olan Gülşen, sahnelere damgasını vurmaya devam ediyor.

Hem güçlü sesi hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gülşen, yıllardır müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Son olarak 'Bal' isimli şarkısıyla müzik listelerini sallayan sanatçı hayranlarını bir kez daha büyülemeyi başarmıştı.Sahne kostümleriyle konserlerinde ışıldayan ve enerjisiyle seyirciyi kendine hayran bırakan isim bu sefer alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde karşımıza çıktı! Market alışverişine çıkan Gülşen'in doğal hali sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

7. Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!

7. Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!

Geçtiğimiz saatlerde Kadıköy'de kimliği bilinmeyen birinin 'Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine' lokma döktürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı videolar hızla yayılınca, ortaya da peş peşe iddialar atıldı tabii.   Gerçek mi troll mü bilemiyoruz, fakat iddialar arasında bu işin arkasında eski aşkı Çakal'ın olduğu var... Hadi gelin, detaylara beraber bakalım!

8. Geçtiğimiz yaz Ali Biçimli ve Mesut Can Tomay'ın S.O.B.A programına Didem Soydan konuk olmuş, olaylar büyük patlamıştı.

8. Geçtiğimiz yaz Ali Biçimli ve Mesut Can Tomay'ın S.O.B.A programına Didem Soydan konuk olmuş, olaylar büyük patlamıştı.

Didem Soydan'ın ayakkabısından viski içen Mesut Can Tomay ve Ali Biçimli kiminin tepkisini çekerken kimini de eğlendirmişti. Bir hafta önce Melis İşiten'in programına konuk olan Mesut Can Tomay neden ayakkabıdan viski içmek gibi bir hamle yaptıklarını açıkladı.

9. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman rolüyle aklımızı başımızdan alan, şimdilerde de Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Halit Ergenç, hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada kameralara yansıyan görüntülerle gündem oldu.

9. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman rolüyle aklımızı başımızdan alan, şimdilerde de Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Halit Ergenç, hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada kameralara yansıyan görüntülerle gündem oldu.

Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırdığı ilk zamanlardaki haline birebir benzeyen hanımefendi göreni şaşırttı! Gelin, detaylara beraber bakalım.

10. Kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiğine inanılan ve yabancı basında yerin dibine sokulan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla göze fena batmıştı.

10. Kendini yaşından büyük göstermek için ekstra bir çaba sarf ettiğine inanılan ve yabancı basında yerin dibine sokulan 21 yaşındaki oyuncu Millie Bobby Brown, önce SAG Awards sonra da yeni dizisinin galasındaki tarzıyla göze fena batmıştı.

Bu sefer de Los Angeles'ta sıradan bir akşam yemeğinin ardından görüntülenen ve fotoğrafları servis edilen Millie Bobby Brown yine şoka soktu.  Şoka girenlerden biri de çok uzaklardan Türkiye'deki ablası İrem Derici oldu. Derici, her zamanki dobra ve eğlenceli diliyle Brown'u uyardı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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