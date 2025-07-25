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25 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 20:56

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tesla, otomobillere uygulanan ÖTV zammının ardından açıklama yaptı.

Tesla, otomobillere uygulanan ÖTV zammının ardından açıklama yaptı.

Türkiye'de otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında düzenleme yapıldı. ÖTV zamlarının ardından Tesla'dan Türkiye için yeni bir açıklama geldi. ÖTV açıklaması yapan Tesla, temmuz ayı için planlanan listemelerin geçici olarak durdurulduğunu paylaştı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaparak 11 kent için "2 gün teyakkuz" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaparak 11 kent için "2 gün teyakkuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye 'eyyamı bahur' sıcaklıklarıyla kavuruluyor. Haftalardır devam eden sıcaklıklar adeta arşa çıktı. Uzmanlardan ve kurumlardan art arda sıcaklık uyarısı yapılıyor. Sokaklar ve caddeler sıcaklardan dolayı boş kalırken bir yandan da ülkenin ciğerleri ormanlar sıcaklığın etkisiyle alevlere teslim oluyor. 'Havalar ne zaman serinleyecek, sıcaklık ne zaman düşecek?' sorusunun yanıtı merak edilirken yeniden kavurucu sıcaklık uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, “2 gün teyakkuz” diyerek X hesabından orman yangınlarına dikkat çekti, riskli illeri sıraladı.

"Sıcaklıklar ne zaman düşecek?" sorusu merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber geldi.

"Sıcaklıklar ne zaman düşecek?" sorusu merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak.

İstanbul'da teknede yangın: Yolcular denize atladı!

İstanbul'da teknede yangın: Yolcular denize atladı!

Kınalıada açıklarında içerisinde 16 kişinin bulunduğu bir teknede yangın çıktı. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, canlarını kurtarmak isteyen yolcular denize atladı. Yangın kısa sürede söndürülürken, teknedeki 16 kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

İzmir ve Bilecik afet bölgesi ilan edildi.

İzmir ve Bilecik afet bölgesi ilan edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi” dedi.

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Hepsi grubu üyeleri arasında yeni kaos patlak verdi. Gülçin'in yaptığı paylaşım dikkat çekerken Yasemin Yürük'ten tepki geldi.

Hepsi grubu üyeleri arasında yeni kaos patlak verdi. Gülçin'in yaptığı paylaşım dikkat çekerken Yasemin Yürük'ten tepki geldi.

Enerjisi ve sahne performanslarıyla 2000’lere damga vuran grup Hepsi dağıldığında hepimiz çok üzülmüştük. Aradan yıllar geçti ancak Gülçin Ergül ve kızlar arasındaki tartışmalar bir türlü bitmedi. Son olarak Ergül, geçtiğimiz günlerde göndermeli paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Cemre Kemer de bu paylaşıma tepkisiz kalmamıştı. Bu kez Yasemin Yürük eski arkadaşına yanıt verdi. Ama Kemer'in aksine çok ağır konuştu.

Antalya'daki orman yangını Bülent Ersoy'un evine sıçradı.

Antalya'daki orman yangını Bülent Ersoy'un evine sıçradı.

25 Temmuz günü Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, bölge halkını büyük bir paniğe sürükledi. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda dumanların yükselmesiyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, bazı ev ve seralar da yangından zarar gördü. 

Yangında Bülent Ersoy'un Kundu bölgesinde bulunan villası da kısa sürede alevler içinde kaldı!

"Bamya" yorumlarına maruz kalan Icardi, Wanda'ya dava açtı.

"Bamya" yorumlarına maruz kalan Icardi, Wanda'ya dava açtı.

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan özel görüntüleri Türkiye gündemini epey meşgul etti. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı videoda Icardi’nin cinsel organının göründüğü iddia edilmişti. Ünlü futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle bu iddialara sert yanıt vermişti. Ancak bu olayın yankısı büyüdü. Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

Arka Sokaklar'dan ayrılan oyuncu geri dönüyor.

Arka Sokaklar'dan ayrılan oyuncu geri dönüyor.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde 20. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 20. sezon hazırlıkları devam ederken kadroda bomba bir gelişme yaşandı. Arka Sokaklar'ın en başından beri yer alıp daha sonradan diziden ayrılan oyuncu, 20. sezonda geri dönüyor.

2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı ve dünya genelinde pasaportların gücü yeniden sıralandı.

2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı ve dünya genelinde pasaportların gücü yeniden sıralandı.

Vizesiz seyahat hakkı tanınan ülke sayısına göre belirlenen listede, zirvede yine Asya ülkeleri yer aldı. Avrupa ülkeleri ilk 10’daki ağırlığını korurken, Türkiye’nin sıralamasında da dikkat çeken bir değişim yaşandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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