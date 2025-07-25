25 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tesla, otomobillere uygulanan ÖTV zammının ardından açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabından bir paylaşım yaparak 11 kent için "2 gün teyakkuz" ifadelerini kullandı.
"Sıcaklıklar ne zaman düşecek?" sorusu merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber geldi.
İstanbul'da teknede yangın: Yolcular denize atladı!
İzmir ve Bilecik afet bölgesi ilan edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepsi grubu üyeleri arasında yeni kaos patlak verdi. Gülçin'in yaptığı paylaşım dikkat çekerken Yasemin Yürük'ten tepki geldi.
Antalya'daki orman yangını Bülent Ersoy'un evine sıçradı.
"Bamya" yorumlarına maruz kalan Icardi, Wanda'ya dava açtı.
Arka Sokaklar'dan ayrılan oyuncu geri dönüyor.
2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı ve dünya genelinde pasaportların gücü yeniden sıralandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın