Türkiye Kaçıncı Sırada? 2025’in En Güçlü Pasaportları Açıklandı
2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı ve dünya genelinde pasaportların gücü yeniden sıralandı. Vizesiz seyahat hakkı tanınan ülke sayısına göre belirlenen listede, zirvede yine Asya ülkeleri yer aldı. Avrupa ülkeleri ilk 10’daki ağırlığını korurken, Türkiye’nin sıralamasında da dikkat çeken bir değişim yaşandı.
Buyrun beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verileri açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lider Yine Değişmedi: Singapur Zirvede
Türkiye 46. Sıraya Yükseldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın