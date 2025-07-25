onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye Kaçıncı Sırada? 2025’in En Güçlü Pasaportları Açıklandı

Türkiye Kaçıncı Sırada? 2025’in En Güçlü Pasaportları Açıklandı

Vize
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 15:23

2025 Henley Pasaport Endeksi yayımlandı ve dünya genelinde pasaportların gücü yeniden sıralandı. Vizesiz seyahat hakkı tanınan ülke sayısına göre belirlenen listede, zirvede yine Asya ülkeleri yer aldı. Avrupa ülkeleri ilk 10’daki ağırlığını korurken, Türkiye’nin sıralamasında da dikkat çeken bir değişim yaşandı.

Buyrun beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verileri açıklandı.

Henley Pasaport Endeksi'nin 2025 verileri açıklandı.

Her yıl milyonlarca insanın seyahat planlarını etkileyen Henley Pasaport Endeksi, 2025 verilerini yayımladı. Bu liste, ülkelerin pasaportlarının sahiplerine sağladığı vizesiz seyahat özgürlüğüne göre şekilleniyor. Yeni endekste, hem zirvedeki isim hem de genel sıralama pek çok ülke için değişti. Türkiye de bu değişimden nasibini aldı.

Lider Yine Değişmedi: Singapur Zirvede

Lider Yine Değişmedi: Singapur Zirvede

Listede ilk sırada bu yıl da şaşırtmayan bir şekilde Singapur yer aldı. Singapur pasaportuna sahip bireyler, 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Onu 190 ülkeyle Güney Kore ve Japonya takip ediyor.

Üçüncülüğü ise Avrupa’dan güçlü bir grup paylaşıyor: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya vatandaşları, 189 ülkeye vizesiz geçiş hakkına sahip.

Avrupa Ülkeleri İlk 10'u Domine Etti

Dördüncü sırada Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç, beşinci sırada ise Yunanistan, İsviçre ve Yeni Zelanda yer alıyor. Birleşik Krallık, bu yıl düşüşe geçerek altıncı sıraya geriledi.

İlk 10 içerisinde ayrıca Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya, Kanada, Estonya ve BAE gibi ülkeler de bulunuyor.

Türkiye 46. Sıraya Yükseldi

Türkiye 46. Sıraya Yükseldi

Türkiye, Henley & Partners’ın yayımladığı güncel endekste 46. sıraya yükselerek dikkat çekici bir sıçrama yaptı. Türk pasaportu şu anda 118 ülkeye vizesiz erişim sağlıyor. Bu artış, Türkiye’nin pasaport gücünde bölgesel ortalamaların üzerine çıktığını gösteriyor. Ancak toplamda 227 ülke ve bölge arasında yapılan genel sıralamada Türkiye 89. sırada yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın