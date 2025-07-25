Türkiye Kaçıncı Sırada? 2025’in En Güçlü Pasaportları Açıklandı

Listede ilk sırada bu yıl da şaşırtmayan bir şekilde Singapur yer aldı. Singapur pasaportuna sahip bireyler, 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Onu 190 ülkeyle Güney Kore ve Japonya takip ediyor.

Üçüncülüğü ise Avrupa’dan güçlü bir grup paylaşıyor: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya vatandaşları, 189 ülkeye vizesiz geçiş hakkına sahip.

Avrupa Ülkeleri İlk 10'u Domine Etti

Dördüncü sırada Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç, beşinci sırada ise Yunanistan, İsviçre ve Yeni Zelanda yer alıyor. Birleşik Krallık, bu yıl düşüşe geçerek altıncı sıraya geriledi.

İlk 10 içerisinde ayrıca Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta, Polonya, Kanada, Estonya ve BAE gibi ülkeler de bulunuyor.