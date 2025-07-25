Fesih Zeki Mert, ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecine Dair Soruları Yanıtladı

'Başta bu sürecin çok kıymetli olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili atılan adımların, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin önümüzdeki yıllarda, hem vatandaşlarımıza, hem iş insanlarına, hem bölgeye çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Ayrıca, vurgulamam gerekir ki; bu süreçle birlikte Kürt, Türk olmak üzere tüm kesimler kazanacaktır. Terörsüz Türkiye ile birlikte sorunlar yumağı haline gelmiş ve hatta kronikleşmiş sorunların çözümüyle, Türkiye genelinde bambaşka bir atmosfer oluşacaktır. Bu süreç bütün halkların yararına olacaktır. Böyle bir süreci sahiplenmemek 'birlikteliğe karşı çıkmak' anlamına gelir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manifesto niteliğindeki konuşmasında, Türk, Kürt, Arap vurgusu da yapıyor. Buna katılıyor musunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını çok değerli buluyorum. Maalesef ülkemizde şu durum söz konusu: sorunlar doğru şekilde ortaya konulmasına rağmen, kimse doğrulara sahip çıkmıyor. Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam’da yaptığı konuşma tarihî bir manifesto niteliğindeydi ve sürecin ruhuna uygun bir konuşmaydı. Bu konuşma üzerinden art niyetli tutumlar sergilememek gerekiyor. Her kesime hitap eden bu konuşma, siyasi hafızamıza tarihi konuşmalardan biri olarak geçmiştir.