Fesih Zeki Mert, ‘Terörsüz Türkiye’ Sürecine Dair Soruları Yanıtladı
Uluslararası alandaki yatırımlarıyla tanınan iş insanı Fesih Zeki Mert, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili sorulara kapsamlı yanıtlar verdi. Barış ortamının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine dikkat çeken Mert, sürecin hem iç cepheyi güçlendireceğini hem de Türkiye’yi yatırım açısından cazip hale getireceğini vurguladı. Mert’e göre terörün sona ermesi, üretimden istihdama, güven ortamından dış yatırımlara kadar pek çok alanda Türkiye’yi ileri taşıyacak.
İşte detaylar...
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İş İnsanı Fesih Zeki Mert, "Terörsüz Türkiye ekonomiyi nasıl etkileyecek?" sorusunu yanıtladı.
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Terörsüz Türkiye hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradan başlayalım.
Süreç olumlu ilerlerse, PKK tümüyle silah bırakırsa hem bölge ekonomisi hem de Türkiye ekonomisine yansıması nasıl olur? Çok etkiler mi?
Gelinen noktada TBMM’den atılan adımlar ve siyasilere düşen görev nedir? İç cephe vurguları bu süreçte nasıl bir rol oynar?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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