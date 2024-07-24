24 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Temmuz Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Temmuz Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Nepal'de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Havalandıktan kısa bir süre sonra düşen küçük uçakta bulunan 19 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Uçaktan yalnızca pilot sağ kurtuldu.
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Mersin sahilinde “Gerilla” isimli şarkı eşliğinde halay çeken ve terörist başı Abdullah Öcalan için tezahürat yapan bir grup gözaltına alınmış ve polis otosunda “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, benzer uygulamaların 12 Eylül’de olduğunu ifade ederek “Ne gerek var?” diye sordu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin borcuyla yaptığı açıklamalar ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine cevap verdi. Özel, Erdoğan’ı yine erken seçime çağırdı ve Kemal Kılıçdaroğlu için “O hiç bir zaman birinci partinin lideri olamadı” ifadelerini kullandı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, bugün TBMM’de yaptığı konuşmada “AK Parti hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullanınca ortalık karıştı. AK Parti vekilleri Bozan’ın üzerine yürüdü ve Ali Bozan yere düştü. Olaylara Meclis polisi müdahale etti.
Günlerdir gündeme bomba gibi oturan ve merakla beklenen "Dilan Polat'a tahliye" meselesinde son karar çıktı. 4. Ağır Ceza mahkemesi Dilan'ın tahliye talebini yine ve yeniden kesinkes reddetti.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün Meclis’te Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis’in sözleri hatırlatılınca açıklamada bulundu. Türkiye’ye yılda 60 milyon turist geldiğini hatırlatan Güler, Yunan Bakanı da turistik gezi için çağırdı.
Bugün başkent Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. İstanbul’da da yarın toplu ulaşıma zam gelmesi bekleniyor.
Fransa’da düzenlenen 2024 Fransa Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyacanı bugün başladı. Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği karşılaşamda ise ilginç anlar yaşandı. Fas, uzatmalarda VAR ile iptal edilen gol sonrasında karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Filistin’de adete soykırım yapan İsrail’in Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkenti Washington’a giderek Kongre’de konuşma yaptı. Aktivistler, Netanyahu’yu kaldığı otelde rahat bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otelin içine cırcır böcekleri ve kurtçuk salındığı görüldü. Ayrıca otelin yangın alarmı da gece boyunca bir kaç kez çaldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Suriye ile normalleşme çalışmaları hakkında “Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz. Tam tersine olgunluğumuzdan dolayı bir görüşme arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı.
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