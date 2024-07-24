Cüneyt Özdemir’den Gözaltında Dinletilen "Ölürüm Türkiye’m" Tepkisi: "Bir Yanım Gülüyor Ama Ne Gerek Var"
Cüneyt Özdemir’den Gözaltında Dinletilen "Ölürüm Türkiye’m" Tepkisi: "Bir Yanım Gülüyor Ama Ne Gerek Var"
Mersin sahilinde “Gerilla” isimli şarkı eşliğinde halay çeken ve terörist başı Abdullah Öcalan için tezahürat yapan bir grup gözaltına alınmış ve polis otosunda “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, benzer uygulamaların 12 Eylül’de olduğunu ifade ederek “Ne gerek var?” diye sordu.
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Mersin’de bir grup vatandaşın Abdullah Öcalan’ın da isminin geçtiği şarkıyla halay çekmesi gündem olmuştu.
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Polis ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında halay çekenleri gözaltına aldı ve polis aracında “Ölürüm Türkiye’m” şarkısını dinletti.
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube üzerinden yaptığı yayında yaşananlara tepki gösterdi.
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Yaşananların devletin ciddiyetine yakışmadını söyleyen Özdemir, uygulamanın 12 Eylül darbesi zamanında da cezaevlerinde yaşandığını söyledi.
Cüneyt Özdemir’in açıklamaları 👇
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