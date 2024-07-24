Cüneyt Özdemir’den Gözaltında Dinletilen "Ölürüm Türkiye’m" Tepkisi: "Bir Yanım Gülüyor Ama Ne Gerek Var"

Mersin sahilinde “Gerilla” isimli şarkı eşliğinde halay çeken ve terörist başı Abdullah Öcalan için tezahürat yapan bir grup gözaltına alınmış ve polis otosunda “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı dinletilmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, benzer uygulamaların 12 Eylül’de olduğunu ifade ederek “Ne gerek var?” diye sordu.