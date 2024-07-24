Netanyahu’ya ABD’de Protesto: Kaldığı Otelde Rahat Bırakmadılar
Netanyahu’ya ABD’de Protesto: Kaldığı Otelde Rahat Bırakmadılar
Filistin’de adete soykırım yapan İsrail’in Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkenti Washington’a giderek Kongre’de konuşma yaptı. Aktivistler, Netanyahu’yu kaldığı otelde rahat bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otelin içine cırcır böcekleri ve kurtçuk salındığı görüldü. Ayrıca otelin yangın alarmı da gece boyunca bir kaç kez çaldı.
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Dünyadan gelen tepkilere rağmen Gazze’de görülmemiş saldırılarına devam eden İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu’nun ABD ziyareti olaylı geçiyor.
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Birçok yerde protesto edilen Netanyahu’ya kaldığı otelde de rahat verilmedi.
Protestocular, otelin içine böcek ve kurtçuk saldı.
Otelden çekilen bir videoda, İsrail ve ABD bayraklarının bulunduğu bir odanın üstünde solucan ve kurtçukların olduğu görüldü. Ayrıca otelin birçok yerine de cırcır böceği bırakıldı.
İşte sosyal medyada paylaşılan görüntüler 👇
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