Netanyahu’ya ABD’de Protesto: Kaldığı Otelde Rahat Bırakmadılar

Filistin’de adete soykırım yapan İsrail’in Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkenti Washington’a giderek Kongre’de konuşma yaptı. Aktivistler, Netanyahu’yu kaldığı otelde rahat bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otelin içine cırcır böcekleri ve kurtçuk salındığı görüldü. Ayrıca otelin yangın alarmı da gece boyunca bir kaç kez çaldı.