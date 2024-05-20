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Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndan Netanyahu Hakkında Tutuklama Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndan Netanyahu Hakkında Tutuklama Kararı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.05.2024 - 14:12 Son Güncelleme: 20.05.2024 - 14:30

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talep etti. 

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Başsavcı ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Muhammed Dayf hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Başsavcı ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Muhammed Dayf hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

UCM Başsavcısı Karim A. Khan, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle hepsinin cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.

UCM Başsavcısı Karim A. Khan, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle hepsinin cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluştu.

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