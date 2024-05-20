Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndan Netanyahu Hakkında Tutuklama Kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndan Netanyahu Hakkında Tutuklama Kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama talep etti.
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Başsavcı ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Muhammed Dayf hakkında da tutuklama emri çıkarılmasını istedi.
UCM Başsavcısı Karim A. Khan, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle hepsinin cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.
7 Ekim 2023'te Hamas'ın saldırılarından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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