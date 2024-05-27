Siyasi Nedenlerle Anlaşmaya Yanaşmıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı Bitirmek İstemiyor"
Siyasi Nedenlerle Anlaşmaya Yanaşmıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı Bitirmek İstemiyor"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği açıklandı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de insanlık sınırlarını aşan 8 aydır dünyanın gözleri önünde süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiğini açıkladı.
Netanyahu tarafından Gazze'de bulunan İsrailli esirler için müzakere yapan heyete geniş yetkiler verdiği ifade edilirken, İsrail devlet televizyonu KAN da Netanyahu'nun savaşın sona ermesine karşı olduğunu belirtti.
İsrail, 25 Mayıs tarihinde, Hamas ile "esir takası" ve "ateşkes" müzakerelerine yeniden başlayacağını açıklamış ancak Hamas tarafı bu konuda bilgi almadıklarını açıklamıştı.
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Şu an dünyanın bir yerinde insanlar sırf var oldukları için sistematik bir şekilde soykırıma uğrayıp öldürülüyorken bir yandan "neden bu soykırıma meşruiyet ... Devamını Gör
Adam haklı... Hamas tamamen bitmediği sürece o cephede hem araplar hem yahudiler için tehdit olmaya devam edecek. Hamas bitmeden operasyon bitmemeli
Adamlar arapmı bıraktı ki tehtit oluştursun. Filistinin tamamını istiyorlardı ve hedeflerine çok az kaldı geri çekilirlermi hiç? Haması yok etmek için saldır... Devamını Gör
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