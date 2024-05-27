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Siyasi Nedenlerle Anlaşmaya Yanaşmıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı Bitirmek İstemiyor"

Siyasi Nedenlerle Anlaşmaya Yanaşmıyor: İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaşı Bitirmek İstemiyor"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 09:58

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiği açıklandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de insanlık sınırlarını aşan 8 aydır dünyanın gözleri önünde süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de insanlık sınırlarını aşan 8 aydır dünyanın gözleri önünde süren savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar tarafından savaşın sona ermesi ve İsrail'in ordusunu Gazze'den çekmesi için ilettiği talebin Netanyahu tarafından reddedildiği belirtildi.

Netanyahu tarafından Gazze'de bulunan İsrailli esirler için müzakere yapan heyete geniş yetkiler verdiği ifade edilirken, İsrail devlet televizyonu KAN da Netanyahu'nun savaşın sona ermesine karşı olduğunu belirtti.

Netanyahu tarafından Gazze'de bulunan İsrailli esirler için müzakere yapan heyete geniş yetkiler verdiği ifade edilirken, İsrail devlet televizyonu KAN da Netanyahu'nun savaşın sona ermesine karşı olduğunu belirtti.

KAN haberine göre, Netanyahu, Savaş Kabinesi'nin 'Hamas'la esir takası anlaşması ve Gazze'de savaşın devam etmesiyle' ilgili düzenlediği toplantı öncesinde teklifleri reddetti.

İsrail, dün gece BM depoları yakınındaki Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.

İsrail, 25 Mayıs tarihinde, Hamas ile "esir takası" ve "ateşkes" müzakerelerine yeniden başlayacağını açıklamış ancak Hamas tarafı bu konuda bilgi almadıklarını açıklamıştı.

İsrail, 25 Mayıs tarihinde, Hamas ile "esir takası" ve "ateşkes" müzakerelerine yeniden başlayacağını açıklamış ancak Hamas tarafı bu konuda bilgi almadıklarını açıklamıştı.

İsrail ve uluslararası kamuoyu, Netanyahu'yu siyası nedenlerle esir takası anlaşması yapmamakla suçluyor.

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Kzlt

Şu an dünyanın bir yerinde insanlar sırf var oldukları için sistematik bir şekilde soykırıma uğrayıp öldürülüyorken bir yandan "neden bu soykırıma meşruiyet ... Devamını Gör

azattiq

Adam haklı... Hamas tamamen bitmediği sürece o cephede hem araplar hem yahudiler için tehdit olmaya devam edecek. Hamas bitmeden operasyon bitmemeli

Darbeli Matkap

Adamlar arapmı bıraktı ki tehtit oluştursun. Filistinin tamamını istiyorlardı ve hedeflerine çok az kaldı geri çekilirlermi hiç? Haması yok etmek için saldır... Devamını Gör

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