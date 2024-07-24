Ankara’dan Sonra İstanbul’da da Toplu Ulaşıma Zam Geliyor
Ankara’dan Sonra İstanbul’da da Toplu Ulaşıma Zam Geliyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı almıştı. Detaylar
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Gazete Duvar’da yer alan habere göre, yarın da İstanbul’da toplu ulaşıma zammın görüşleceği UKOME toplantısı yapılacak.
Gündeme sunulacak yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde, halihazırda metro ve otobüslerde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 liraya yükselecek.
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