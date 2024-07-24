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Ankara’dan Sonra İstanbul’da da Toplu Ulaşıma Zam Geliyor

Ankara’dan Sonra İstanbul’da da Toplu Ulaşıma Zam Geliyor

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 20:58

Bugün başkent Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. İstanbul’da da yarın toplu ulaşıma zam gelmesi bekleniyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı almıştı. Detaylar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam kararı almıştı. Detaylar

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, yarın da İstanbul’da toplu ulaşıma zammın görüşleceği UKOME toplantısı yapılacak.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, yarın da İstanbul’da toplu ulaşıma zammın görüşleceği UKOME toplantısı yapılacak.

Kaynak

Gündeme sunulacak yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde, halihazırda metro ve otobüslerde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 liraya yükselecek.

Gündeme sunulacak yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde, halihazırda metro ve otobüslerde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 liraya yükselecek.

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