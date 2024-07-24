Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nepal'de Bütün Yolcuların Hayatını Kaybettiği Uçağın Düşüş Anı Kameraya Yansıdı

Nepal'de Bütün Yolcuların Hayatını Kaybettiği Uçağın Düşüş Anı Kameraya Yansıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 16:22

Nepal'de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Havalandıktan kısa bir süre sonra düşen küçük uçakta bulunan 19 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Uçaktan yalnızca pilot sağ kurtuldu.

O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nepal'in başkenti Katmandu'da içerisinde 19 kişinin bulunduğu küçük uçak, kalkıştan bir süre sonra düştü.

Nepal'in başkenti Katmandu'da içerisinde 19 kişinin bulunduğu küçük uçak, kalkıştan bir süre sonra düştü.

Küçük bir iç hat uçağı, kalkış sırasında pistten çıkarak düştü. Uçağın içerisinde pilot dahil 19 kişi bulunuyordu.

Euronews'in aktardığı habere göre, pilot dışında 18 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların başka bir uçağı tamir etmek için başka bir şehire giden teknisyenler olduğu aktarıldı.

Euronews'in aktardığı habere göre, pilot dışında 18 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların başka bir uçağı tamir etmek için başka bir şehire giden teknisyenler olduğu aktarıldı.

Başkentte görüş mesafesinin Mason yağmurlarından dolayı düşük olduğu, ancak o sırada yağmur yağmadığı, uçağın düşüş nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

Başkentte görüş mesafesinin Mason yağmurlarından dolayı düşük olduğu, ancak o sırada yağmur yağmadığı, uçağın düşüş nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

O anlar, kameraya yansıdı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın