Nepal'de Bütün Yolcuların Hayatını Kaybettiği Uçağın Düşüş Anı Kameraya Yansıdı
Nepal'de Bütün Yolcuların Hayatını Kaybettiği Uçağın Düşüş Anı Kameraya Yansıdı
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Nepal'in başkenti Katmandu'da içerisinde 19 kişinin bulunduğu küçük uçak, kalkıştan bir süre sonra düştü.
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Euronews'in aktardığı habere göre, pilot dışında 18 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların başka bir uçağı tamir etmek için başka bir şehire giden teknisyenler olduğu aktarıldı.
Başkentte görüş mesafesinin Mason yağmurlarından dolayı düşük olduğu, ancak o sırada yağmur yağmadığı, uçağın düşüş nedeninin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
O anlar, kameraya yansıdı.
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