Nepal'de Bütün Yolcuların Hayatını Kaybettiği Uçağın Düşüş Anı Kameraya Yansıdı

Nepal'de korkunç bir uçak kazası yaşandı. Havalandıktan kısa bir süre sonra düşen küçük uçakta bulunan 19 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Uçaktan yalnızca pilot sağ kurtuldu.

O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Euronews