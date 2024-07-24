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Meclis’te "Hırsız" Kavgası: Eski Bakandan DEM Partili Vekile Tokat!

Meclis’te "Hırsız" Kavgası: Eski Bakandan DEM Partili Vekile Tokat!

tbmm
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 18:40

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, bugün TBMM’de yaptığı konuşmada “AK Parti hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullanınca ortalık karıştı. AK Parti vekilleri Bozan’ın üzerine yürüdü ve Ali Bozan yere düştü. Olaylara Meclis polisi müdahale etti.

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TBMM’de bugün yapılan genel kurul görüşmelerinde gerginlik yaşandı.

TBMM’de bugün yapılan genel kurul görüşmelerinde gerginlik yaşandı.

DEM Milletvekili Ali Bozan, kürsüye çıkarak “AK Parti hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz” ifadelerini kullandı.

DEM Milletvekili Ali Bozan, kürsüye çıkarak “AK Parti hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerinde AK Parti vekilleri Ali Bozan’ın üzerine yürüdü.

Bu sözler üzerinde AK Parti vekilleri Ali Bozan’ın üzerine yürüdü.

İşte Meclis’te yaşanan kavganın görüntüleri 👇

AK Partili eski bakan Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu, Ali Bozan'a tokat attığı anlar 👇

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