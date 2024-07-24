Meclis’te "Hırsız" Kavgası: Eski Bakandan DEM Partili Vekile Tokat!
Meclis’te "Hırsız" Kavgası: Eski Bakandan DEM Partili Vekile Tokat!
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TBMM’de bugün yapılan genel kurul görüşmelerinde gerginlik yaşandı.
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DEM Milletvekili Ali Bozan, kürsüye çıkarak “AK Parti hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz” ifadelerini kullandı.
Bu sözler üzerinde AK Parti vekilleri Ali Bozan’ın üzerine yürüdü.
İşte Meclis’te yaşanan kavganın görüntüleri 👇
AK Partili eski bakan Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nu, Ali Bozan'a tokat attığı anlar 👇
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