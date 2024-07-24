Meclis’te "Hırsız" Kavgası: Eski Bakandan DEM Partili Vekile Tokat!

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, bugün TBMM’de yaptığı konuşmada “AK Parti hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullanınca ortalık karıştı. AK Parti vekilleri Bozan’ın üzerine yürüdü ve Ali Bozan yere düştü. Olaylara Meclis polisi müdahale etti.