Bakan Hakan Fidan’dan Suriye ile Normalleşme Açıklaması: “Çaresizlik Değil Olgunluk”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Suriye ile normalleşme çalışmaları hakkında “Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz. Tam tersine olgunluğumuzdan dolayı bir görüşme arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı.