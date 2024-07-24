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Bakan Hakan Fidan’dan Suriye ile Normalleşme Açıklaması: “Çaresizlik Değil Olgunluk”

Bakan Hakan Fidan’dan Suriye ile Normalleşme Açıklaması: “Çaresizlik Değil Olgunluk”

Hakan Fidan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 23:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Suriye ile normalleşme çalışmaları hakkında “Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz. Tam tersine olgunluğumuzdan dolayı bir görüşme arayışı içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye ile normalleşme adımları atmak istediklerini ve gerekirse eskiden olduğu gibi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yeniden görüşebileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye ile normalleşme adımları atmak istediklerini ve gerekirse eskiden olduğu gibi Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile yeniden görüşebileceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme çalışmaları için de Dışışleri Bakanı Hakan Fidan’ı görevlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme çalışmaları için de Dışışleri Bakanı Hakan Fidan’ı görevlendirmişti.

Bakan Hakan Fidan, BAE merkezli Sky New Arabia televizyonuna özel bir röportaj verdi.

Bakan Hakan Fidan, BAE merkezli Sky New Arabia televizyonuna özel bir röportaj verdi.

Fidan, hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin beklentilerinin olduğunu ve bu durumun normal olduğunu ifade ederek, sorunların çözümü için görüşme yapılması gerektiğini söyledi.

Fidan, hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin beklentilerinin olduğunu ve bu durumun normal olduğunu ifade ederek, sorunların çözümü için görüşme yapılması gerektiğini söyledi.

Kendilerine Suriye tarafından herhangi bir şart ulaşmadığını söyleyen Fidan, böyle dostça bir görüşme için ön şartların olmaması gerektiğini de ifade etti.

Kendilerine Suriye tarafından herhangi bir şart ulaşmadığını söyleyen Fidan, böyle dostça bir görüşme için ön şartların olmaması gerektiğini de ifade etti.
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Suriye dışında bulunan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyleyen Hakan Fidan, Türkiye tarafından başlatılan normalleşme çalışması için ise şu değerlendirmede bulundu;

Suriye dışında bulunan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyleyen Hakan Fidan, Türkiye tarafından başlatılan normalleşme çalışması için ise şu değerlendirmede bulundu;

"Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz. Tam tersine olgunluğumuzdan dolayı bir görüşme arayışı içindeyiz. Bu konuda gücümüzden ziyade, diplomatik etkimizi ve bölgenin barışa olan ihtiyacını esas alma anlayışındayız”

"Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz. Tam tersine olgunluğumuzdan dolayı bir görüşme arayışı içindeyiz. Bu konuda gücümüzden ziyade, diplomatik etkimizi ve bölgenin barışa olan ihtiyacını esas alma anlayışındayız”

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