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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Açıklaması: "Daha Önceki Gibi Görüşebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye Açıklaması: "Daha Önceki Gibi Görüşebiliriz"

Recep Tayyip Erdoğan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmelerinin önünden engel olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Esad ile geçmişte olduğu gibi ailecek görüşebileceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Suriye ile diplomatik ilişki kurmaya yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı; “Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok.” ifadelerini kullandı.

Suriye ile diplomatik ilişki kurmaya yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı; “Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok.” ifadelerini kullandı.

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