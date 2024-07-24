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2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda İlginç Maç: VAR Golü 1.5 Saat Sonra İptal Etti

2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda İlginç Maç: VAR Golü 1.5 Saat Sonra İptal Etti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 21:43

Fransa’da düzenlenen 2024 Fransa Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyacanı bugün başladı. Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği karşılaşamda ise ilginç anlar yaşandı. Fas, uzatmalarda VAR ile iptal edilen gol sonrasında karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Fransa’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyecanı olaylı bir maçla başladı.

Fransa’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyecanı olaylı bir maçla başladı.

Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği mücadelede, Fas uzatmaya 2-1 önde girdi.

Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği mücadelede, Fas uzatmaya 2-1 önde girdi.

Arjantin ise Medina ile beraberlik golünü buldu ve Fas taraftarları sahaya girince karşılaşmanın hakemi futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Arjantin ise Medina ile beraberlik golünü buldu ve Fas taraftarları sahaya girince karşılaşmanın hakemi futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık 1.5 saat sonra hakemler ve oyuncular yeniden sahaya geldi ve karşılaşmanın hakemi VAR incelmesi sonrasında golü iptal etti.

Yaklaşık 1.5 saat sonra hakemler ve oyuncular yeniden sahaya geldi ve karşılaşmanın hakemi VAR incelmesi sonrasında golü iptal etti.

Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

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