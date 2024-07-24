2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda İlginç Maç: VAR Golü 1.5 Saat Sonra İptal Etti
2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda İlginç Maç: VAR Golü 1.5 Saat Sonra İptal Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyecanı olaylı bir maçla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği mücadelede, Fas uzatmaya 2-1 önde girdi.
Arjantin ise Medina ile beraberlik golünü buldu ve Fas taraftarları sahaya girince karşılaşmanın hakemi futbolcuları soyunma odasına gönderdi.
Yaklaşık 1.5 saat sonra hakemler ve oyuncular yeniden sahaya geldi ve karşılaşmanın hakemi VAR incelmesi sonrasında golü iptal etti.
Mücadele boş stadyumda 3 dakika daha oynandıktan sonra karşılaşma 2-1 Fas'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın