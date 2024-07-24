2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda İlginç Maç: VAR Golü 1.5 Saat Sonra İptal Etti

Fransa’da düzenlenen 2024 Fransa Olimpiyat Oyunları’nda futbol heyacanı bugün başladı. Arjantin ile Fas’ın karşı karşıya geldiği karşılaşamda ise ilginç anlar yaşandı. Fas, uzatmalarda VAR ile iptal edilen gol sonrasında karşılaşmayı 2-1 kazandı.