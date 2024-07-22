Olimpiyat Oyunlarının Tarihi Boyunca En Çok Madalya Kazanan 10 Ülke

Özellikle yaz oyunlarında altınları topladılar. Toplamda tam 1204 madalya kazanmışlar. Bu madalyaların 473'ü altın parıltılı.

Sovyetler'in spor arenasındaki zaferleri gerçekten de unutulmaz. Güreş, halter, atletizm, boks... Sadece birkaç spor dalında bile o kadar çok başarı elde ettiler ki, inanılmaz.

Bu başarılar tabii ki sadece sporcuların yetenekleriyle değil, aynı zamanda o dönemin politik ve sosyal yapısıyla da şekillendi. Sovyetler, Olimpiyat oyunlarında sadece sporun değil, aynı zamanda güç gösterisinin ve ideolojik rekabetin de bir parçasıydı. Ve bu rekabet, onları tarihin en unutulmaz spor güçlerinden biri haline getirdi.