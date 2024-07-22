10 Maddede Olimpiyat Oyunlarının Tarihine Göz Atıyoruz!

Olimpiyat Oyunları, MÖ 776 yılında Antik Yunan'da başladı. Zeus'a adanmış bir dini festival olarak başlayan bu oyunlar, zamanla tüm Yunan şehir devletlerini bir araya getiren bir spor ve kültür şöleni haline geldi.

Oyunlar Olympia'da gerçekleşirdi, bu sebepten hala Olimpiyat Oyunları diyoruz.

Atletler imparatorluğun dört bir yanından gelerek boks, araba yarışı, uzun atlama, cirit, disk, pankration, koşu ve güreş gibi çeşitli etkinliklerde yarışırlardı.