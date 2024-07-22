10 Maddede Olimpiyat Oyunlarının Tarihine Göz Atıyoruz!
10 Maddede Olimpiyat Oyunlarının Tarihine Göz Atıyoruz!
Olimpiyat Oyunları, dünyanın en prestijli spor organizasyonudur! Her dört yılda bir, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu bir araya gelerek, barış ve dostluk mesajı verir.
Bugün, geçmişi Antik Yunan'a dayanan Olimpiyat Oyunları'nın tarihine keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz.
Hazırsanız, başlayalım!🏅🔥🌟
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1. Olimpiyat Oyunları, Antik Yunan'da başladı.
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2. Uzun bir süre olimpiyatlar yapılmadı.
3. İlk modern olimpiyatlar;
4. Kadınlar da olimpiyatlara katılmaya başladılar.
5. Olimpiyatlar, tarih boyunca savaşlar nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.
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6. Olimpiyat meşalesi geleneği de Antik Yunan'a dayanıyor.
7. Olimpiyatların, politik nedenlerle boykot edildiği zamanlar da oldu.
8. Profesyonel sporcular da katılmaya başladı.
9. Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda yer alışı;
10. Unutulmaz anlar!
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