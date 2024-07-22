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10 Maddede Olimpiyat Oyunlarının Tarihine Göz Atıyoruz!

10 Maddede Olimpiyat Oyunlarının Tarihine Göz Atıyoruz!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 10:56

Olimpiyat Oyunları, dünyanın en prestijli spor organizasyonudur! Her dört yılda bir, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcu bir araya gelerek, barış ve dostluk mesajı verir.

Bugün, geçmişi Antik Yunan'a dayanan Olimpiyat Oyunları'nın tarihine keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hazırsanız, başlayalım!🏅🔥🌟

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1. Olimpiyat Oyunları, Antik Yunan'da başladı.

1. Olimpiyat Oyunları, Antik Yunan'da başladı.

Olimpiyat Oyunları, MÖ 776 yılında Antik Yunan'da başladı. Zeus'a adanmış bir dini festival olarak başlayan bu oyunlar, zamanla tüm Yunan şehir devletlerini bir araya getiren bir spor ve kültür şöleni haline geldi.

Oyunlar Olympia'da gerçekleşirdi, bu sebepten hala Olimpiyat Oyunları diyoruz.

Atletler imparatorluğun dört bir yanından gelerek boks, araba yarışı, uzun atlama, cirit, disk, pankration, koşu ve güreş gibi çeşitli etkinliklerde yarışırlardı.

2. Uzun bir süre olimpiyatlar yapılmadı.

2. Uzun bir süre olimpiyatlar yapılmadı.

MÖ 393 yılında Roma İmparatoru Theodosius I tarafından pagan bir gelenek olduğu gerekçesiyle yasaklanan Olimpiyat Oyunları, modern bir spor organizasyonu olarak yeniden canlandırılana kadar gerçekleştirilmedi.

3. İlk modern olimpiyatlar;

3. İlk modern olimpiyatlar;

Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu kabul edilen Pierre de Coubertin, 1894 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) kurdu. 

Olimpiyat Komitesi, ilk modern olimpiyatları 1896 yılında Atina’da düzenledi. Bu başarılı orgnizasyondan sonra olimpiyatların hep Atina’da düzenlenmesi teklif edilmiş. Ancak, Milli Olimpiyat komitesi bu görüşe karşı çıkmış ve 1900 olimpiyatlarını Paris’e vermiş.

4. Kadınlar da olimpiyatlara katılmaya başladılar.

4. Kadınlar da olimpiyatlara katılmaya başladılar.

İlk başta, sadece erkeklerin katılmasına izin verilen oyunlarda, Paris 1900 Oyunları'nda kadınlar da bazı spor dallarında yarışmaya başladılar.

Kadınların Olimpiyat Oyunları'na katılması, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları mücadelesinin bir parçası olarak büyük bir adımdı.

5. Olimpiyatlar, tarih boyunca savaşlar nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

5. Olimpiyatlar, tarih boyunca savaşlar nedeniyle iptal edildi veya ertelendi.

Örneğin, I. ve II. Dünya Savaşları sırasında Olimpiyatlar yapılamadı. Bu dönemlerde, dünya çapında savaşlar ve çatışmalar nedeniyle sporcuların güvenliği ve Olimpiyat ruhunun korunması mümkün olmadı.

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6. Olimpiyat meşalesi geleneği de Antik Yunan'a dayanıyor.

6. Olimpiyat meşalesi geleneği de Antik Yunan'a dayanıyor.

Olimpiyat meşalesi geleneği, Berlin 1936 Oyunları'nda başladı. Meşale, antik Yunan'daki ateşten esinlenerek, Yunanistan'daki Olimpia'dan başlayarak oyunların yapıldığı şehre taşınır.

Bu gelenek, Olimpiyatların birlik ve süreklilik duygusunu vurgular ve tüm dünyaya barışın ve sporun ışığını taşır.

7. Olimpiyatların, politik nedenlerle boykot edildiği zamanlar da oldu.

7. Olimpiyatların, politik nedenlerle boykot edildiği zamanlar da oldu.

Örneğin, 1979 yılında Afganistan’ı işgal eden SSCB’yi başta Amerika olmak üzere 64 ülke protesto etti. Oyunlara sadece 80 takım katıldı. Bir sonraki olimpiyat olan Los Angeles 1984 Olimpiyatları'nda ise Doğu Avrupa ülkeleri, Küba ve Doğu Almanya katılmadı. Seul 1988 Olimpiyatları'na ise Kuzey Kore katılmadı.

Bu politik boykotlar, Olimpiyatların sadece sporun değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin ve siyasetin bir yansıması olduğunu gösterdi.

8. Profesyonel sporcular da katılmaya başladı.

8. Profesyonel sporcular da katılmaya başladı.

Olimpiyat Oyunları, başlangıçta sadece amatör sporculara açıktı. Ancak, 1980'lerin sonlarına doğru, profesyonel sporcular da katılmaya başladı.

9. Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda yer alışı;

9. Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda yer alışı;

Türkiye, 1904 yılında St. Louis'de düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'na ilk kez katıldı. Berlin 1936 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ilk defa milli bir heyetle temsil edildi. 

Türkiye, bugüne kadar toplamda 229 madalya kazanmayı başardı.

10. Unutulmaz anlar!

10. Unutulmaz anlar!

Olimpiyat Oyunları'nda birçok unutulmaz an yaşandı. 

Jesse Owens'ın Berlin 1936 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanması, Carl Lewis'in Los Angeles 1984 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın madalya kazanması, Michael Phelps'in Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 8 altın madalya kazanması ve Usain Bolt'un Pekin 2008 ve Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre ve 200 metre branşlarında dünya rekorları kırması bu unutulmaz anlardan sadece birkaçı!

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