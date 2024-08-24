24 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 24 Ağustos Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Şifreli mesajlaşma servisi Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Cumartesi akşamı Paris yakınlarındaki Le Bourget havaalanında tutuklandı.
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Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kırşehir'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti. Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı'nın taşması sonucu sel meydana geldi. 8 evi su basarken, ulaşımda aksama yaşandı.
Komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, İş Bankası'nın kuruluş yıldönümü için çekilen reklam filminde Atatürk'ü canlandırdı. Çevik'in Atatürk rolü sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
Danla Bilic'in son paylaşımında bacaklarında ödemle uyandığı hali görenleri dumura uğrattı.
Evladını Kaybeden Bir Aile Hastaneden Eve Döndüklerinde Evlerinde Aynı Kalan Şeyleri Paylaştı
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Bir Türk Berlin'deki 'İğrenç Yemekler Müzesi'ni Gezdi: Türkiye'den Bir Ürün de Var!
Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akımla karşılaşıyoruz. Kullanıcılar, yaşadıkları değişimleri de bu sayede bir kez daha görebiliyor. Bu kez 20'li yaşların başından ve sonundan birer fotoğraf paylaşma akımı başladı.
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyada son dönemde çıkan Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair haberlere çarpıcı bir yorumda bulundu.
Bazı anlar olur, 'Allah'ım neden ben?' diye düşünmeden edemezsiniz. Tam da o anları kaydeden kullanıcılar, sizi de bahtsızlıklarına ortak edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Kudüs Davamız' isimli bir kitap çıkardı.
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Tam Bir Balık Burcu: Okuduğu Kitaptaki Tavşan, Dondurmasını Düşürdüğü İçin Hüngür Hüngür Ağlayan Minik
MasterChef Türkiye'nin 24 Ağustos Cumartesi akşamki programında haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef'in son eleme adayı kim? Yarışmada neler yaşandı? Detaylar içerikte!
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