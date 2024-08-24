Evladını Kaybeden Bir Aile Hastaneden Eve Döndüklerinde Evlerinde Aynı Kalan Şeyleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C--pPi...
Dünyada hiçbir kelime veya cümle, evlat acısının büyüklüğünü tam anlamıyla ifade edemez. Evlatlarını kaybeden bir aile, bu acının ne kadar can yakabileceğini paylaştıkları basit bir videoyla derinden hissettirdi.
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Acılı aile, evlatlarının ardından evlerinde değişmeyen bazı şeyleri paylaştı.
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Video, televizyondaki parmak izlerinden yarım kalan filmlere, basit görünen pek çok detayın aslında ne kadar can yakabileceğini hatırlattı.
İşte o video;
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