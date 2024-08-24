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Evladını Kaybeden Bir Aile Hastaneden Eve Döndüklerinde Evlerinde Aynı Kalan Şeyleri Paylaştı

Evladını Kaybeden Bir Aile Hastaneden Eve Döndüklerinde Evlerinde Aynı Kalan Şeyleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 23:42

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Dünyada hiçbir kelime veya cümle, evlat acısının büyüklüğünü tam anlamıyla ifade edemez. Evlatlarını kaybeden bir aile, bu acının ne kadar can yakabileceğini paylaştıkları basit bir videoyla derinden hissettirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C--pPi...
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Acılı aile, evlatlarının ardından evlerinde değişmeyen bazı şeyleri paylaştı.

Acılı aile, evlatlarının ardından evlerinde değişmeyen bazı şeyleri paylaştı.

Video, televizyondaki parmak izlerinden yarım kalan filmlere, basit görünen pek çok detayın aslında ne kadar can yakabileceğini hatırlattı.

Video, televizyondaki parmak izlerinden yarım kalan filmlere, basit görünen pek çok detayın aslında ne kadar can yakabileceğini hatırlattı.

İşte o video;

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