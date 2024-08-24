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İstifa Söylentileri Sonrası Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i "İçerisi" İçin Uyardı

İstifa Söylentileri Sonrası Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i "İçerisi" İçin Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 22:29

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyada son dönemde çıkan Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair haberlere çarpıcı bir yorumda bulundu.

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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Şimşek'in istifa ettiği iddia edilmiş kısa sürede Mehmet Şimşek'ten yalanlama gelmişti. SPK'nın da el attığı konun ardından bugün Şamil Tayyar'dan "dost" uyarısı geldi.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Şimşek'in istifa ettiği iddia edilmiş kısa sürede Mehmet Şimşek'ten yalanlama gelmişti. SPK'nın da el attığı konun ardından bugün Şamil Tayyar'dan "dost" uyarısı geldi.

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Şamil Tayyar, "içerideki maskeli dostlar" diyerek Mehmet Şimşek'e destek verdi:

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Şamil Tayyar, "içerideki maskeli dostlar" diyerek Mehmet Şimşek'e destek verdi:

“Maalesef. ‘Şimşek istifa etti’ yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar. Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayri resmî görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır.'

Mehmet Şimşek'in ekonomideki zorlukların yanında bununla da mücadele etmesi gerektiği söyleyen Tayyar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Mehmet Şimşek'in ekonomideki zorlukların yanında bununla da mücadele etmesi gerektiği söyleyen Tayyar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

'İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanı sıra aşması gereken bir problem de budur.”

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