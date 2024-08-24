İstifa Söylentileri Sonrası Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i "İçerisi" İçin Uyardı
İstifa Söylentileri Sonrası Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i "İçerisi" İçin Uyardı
AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medyada son dönemde çıkan Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine dair haberlere çarpıcı bir yorumda bulundu.
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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Şimşek'in istifa ettiği iddia edilmiş kısa sürede Mehmet Şimşek'ten yalanlama gelmişti. SPK'nın da el attığı konun ardından bugün Şamil Tayyar'dan "dost" uyarısı geldi.
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Sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapan Şamil Tayyar, "içerideki maskeli dostlar" diyerek Mehmet Şimşek'e destek verdi:
Mehmet Şimşek'in ekonomideki zorlukların yanında bununla da mücadele etmesi gerektiği söyleyen Tayyar, sözlerini şu şekilde noktaladı:
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