İstifa Söylentileri Sonrası Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek'i "İçerisi" İçin Uyardı

“Maalesef. ‘Şimşek istifa etti’ yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar. Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayri resmî görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır.'