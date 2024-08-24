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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 22:37

Bazı anlar olur, 'Allah'ım neden ben?' diye düşünmeden edemezsiniz. Tam da o anları kaydeden kullanıcılar, sizi de bahtsızlıklarına ortak edecek.

Gelin, çöle düşse kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım bahtsız olaylar yaşayabilecek kişilere bir bakalım.

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