Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Bazı anlar olur, 'Allah'ım neden ben?' diye düşünmeden edemezsiniz. Tam da o anları kaydeden kullanıcılar, sizi de bahtsızlıklarına ortak edecek.

Gelin, çöle düşse kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım bahtsız olaylar yaşayabilecek kişilere bir bakalım.

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