Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Bazı anlar olur, 'Allah'ım neden ben?' diye düşünmeden edemezsiniz. Tam da o anları kaydeden kullanıcılar, sizi de bahtsızlıklarına ortak edecek.
Gelin, çöle düşse kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım bahtsız olaylar yaşayabilecek kişilere bir bakalım.
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Hak etmiş olabileceği konusunda hepimiz hemfikir miyiz?
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Neyse ki fark etmişsin.
Ne diyelim ki, afiyet olsun.
Bir bıçağın ortadan ikiye bölünmesi neye işaret ediyor?
Pizzalar düştüğünde yüz üstü düşerler, yazılı olmayan bir kuraldır.
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Yine mikrodalga kullanmasını bilmeyen biri...
Talihsiz bir güneşlenme.
Hayat bitti.
Pastacıların, kendilerine iletilen mesajın tamamını pasta üzerine yazma sevdası ne olacak böyle?
Normalde asla tutmayan oyuncak makineleri, meğer tuttuklarını da bir türlü bırakmıyormuş!
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Sadece birkaç gündür binilmeyen motorun içi.
Büyük bir sıkıntı var gibi görünüyor.
Tadımız kaçtı.
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