Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
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"Siyah nokta bandı kullanmıştım!"
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"Sadece diş ağrısından kurtulmak için hastaneye gitmiştim."
"Bileğimi burktum!"
"Arılar öyle bir yere yuva yapmış ki fark etmek çok zordu"
Artık yiyeceklerimize bakmamız gerektiğini öğrendik mi?
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"Tam da ben uyurken!"
"Keşke daha sıkı kapatsaydım..."
"Meşhur bir markadan aldığım içecek!"
Sadece buzdolabını açmıştım...
Şanssızlığın bu kadarı!
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"Eski sevgilim pahalı monitörümün resmen içinden geçmiş"
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