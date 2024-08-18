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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.08.2024 - 11:34

Bazen siz de hayatınızın en şanssız gününü yaşıyor gibi hissediyor musunuz? Hani bütün aksiliklerin üst üste geldiği o an. Gelin, o anları ölümsüzleştirerek bizleri de bahtsızlıklarına ortak edenlere bir bakalım.

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